Невдовзі "забавовнить", – Андрющенко про переміщення російської техніки через Маріуполь

По місцях скупчення російської техніки в тимчасово окупованому Маріуполі прилітала "бавовна". Тому зараз переміщення ворожої техніки через місто дещо зменшилось.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, найближчим часом також можна чекати нову "бавовну".

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"Там вже "забавовнило" частково. Недарма ми натякали, що там вже того скупчення нема. Ще є кілька місць, які ми не можемо показувати, демонструвати, але про них знають наші ЗСУ. Там точно найближчим часом "забавовнить", – сказав посадовець.

Далі буде цікавіше

Петро Андрющенко зазначив, що це була розлога операція, до якої долучались різні партизани. Зокрема, мовиться про "Атеш", "Маріуполь. Спротив".

Але через ці переміщення, на які росіяни вже припинили так сильно звертати увагу, знайшли, де базуються підрозділи, які забезпечують російську логістику. Там, де вони базувались, трохи поменшало техніки. Тому далі буде цікавіше,

– підкреслив він.

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