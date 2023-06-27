"Паніки немає, просто трохи тривожно": окупанти готують "евакуацію" Маріуполя
Джерело:Петро Андрющенко
Російські окупанти не на жарт бояться українського контрнаступу. Зокрема, вони оголосили про так звану "евакуацію" в Маріуполі.
Подібну "евакуацію" загарбники оголошували у Херсоні, коли він перебував в окупації. Росіяни продовжують вивозити українців якомога далі від рідних домівок.
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Окупанти готують "евакуацію" в Маріуполі
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про чергову "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях.
Ну, власне, без коментарів. Росіяни та мра*ота готує евакуацію Маріуполя та району. "Паники нєт"(с) просто нємного "трєвожно"(с). Хорошо,
– написав Андрющенко.
Загарбники планують "сортувати" українців за категоріями та розміщувати на територіях Росії та квазіреспубліки у Донецькій області.
Окупанти готують "евакуацію" з Маріуполя / Фото Петра Андрющенка
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Коротко про життя в окупованому Маріуполі
- Понад 2 тижні тому росіяни в місцевих школах Маріуполя почали перевіряти дітей. Окупанти зупиняли неповнолітніх і дивилися їхні гаджети, намагаючись викрити батьків з проукраїнською позицією, які є причетними до місцевого спротиву.
- Водночас загарбники продовжують тероризувати та знущатися з місцевого населення. Мешканець міста розповів, що кадирівці зґвалтували й убили дівчинку в одному з маріупольських хостелів.
- Окрім цього, в місті наростає грошова паніка – не тільки місцеве населення поспішає зняти свої заощадження, але й окупанти. Це призвело до величезних черг біля банкоматів. Кадирівці почали масово покидати місто, а в магазинах перестали працювати термінали.
- Також у Маріуполь почала частіше приходити "бавовна". Цього разу українські партизани завдали удару по окупантах в районі Маріупольського порту. Тоді на концерт Кобзона відправили щонайменше 4 російських офіцерів.