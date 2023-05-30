Ставляться серйозно, – Андрющенко пояснив, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

У тимчасового окупованому Маріуполі дедалі частіше цвіте "бавовна". Росіяни стягують у місто різні види протиповітряної оборони, однак всі їхні спроби протидіяти Збройним Силам України марні.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що в інформаційному просторі окупанти так само програють як їхнє ППО протидіє "бавовні".

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Окупанти у Маріуполі готуються до контрнаступу ЗСУ

Росіяни у Маріуполі продовжують у пришвидшеному темпі будувати оборонні споруди та лінії оборони. Зокрема, окупанти звели укріплення біля мостів і навколо міста.

Раніше ми бачили незрозумілі "зуби дракона" та бетонні ДОТи (Довготривалі оборонні точки – 24 Канал). Однак зараз росіяни тягнуть багато колод. Дерево везуть для облаштування бліндажів. Також натягнули ППО,

– розповів Андрющенко.

Засоби протиповітряної оборони у Маріуполі росіяни змістили трохи у бік лівобережжя міста, зокрема до Ростова та Новоазовська. Окупанти намагаються перехопити розвідувальні БпЛА, які летять у бік Ростова.

"Готуються до контрнаступу ЗСУ і ставляться до цього серйозно. Ми сподіваємось, що окупантам це не допоможе, але підготовка достатньо серйозна, щоб стати проблемою для просування наших військ", – зазначив радник мера Маріуполя.

Андрющенко розповів про екологічні наслідки російської окупації Маріуполя: дивіться відео

Інформаційна підготовка

Росія інформаційно не готова до "бавовни", тому вигадує всілякі нісенітниці. За словами Андрющенка, дивно, що окупанти публічно визнали влучання у Юр'ївці.

Основна теза ворога: "Росія тут назавжди. Паніки немає". Російська пропаганда ігнорує всі успіхи Сил оборони й "ллє заспокійливе" зі всіх каналів на Маріуполь і Бердянськ,

– сказав радник мера Маріуполя.

Інформаційний простір Маріуполя існує окремо від реального інформпростору й того, що кажуть люди. У місцевих Telegram-каналах ситуація кардинально відрізняється від пропаганди.

"Очікуни" не знають що робити, а проукраїнські настрої зростають. Наші люди радіють й чекають на деокупацію", – наголосив Андрющенко.

Тримають людей на рівні виживання

Гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається незмінною. Місто вже має екологічні наслідки від російської окупації.

Росіяни перекрили річки у Маріуполі, перетворивши їх на болота. Внаслідок цього у місті суттєво побільшало комарів, через що місцеві мешканці не можуть знаходитись на вулиці.

Окупанти знову відновили видачу гуманітарної допомоги у Маріуполі всім категоріям громадян. У місті не беруть на роботу маріупольців, водночас завозять росіян. Люди мають якось виживати, тому гуманітарна криза не закінчується у Маріуполі. Вона просто змінює кольори.

У магазинах нібито є всі продукти, але коли у людей немає грошей, то це нічого не дає. Росія свідомо тримає людей на рівні виживання, щоб не було часу підняти голову й подумати, що робити далі,

– підсумував Андрющенко.

Маргіналізація населення триває вже рік. Багато хто не витримує й виїжджає, особливо після "бавовни". Мета росіян позбавитись максимальної кількості корінних маріупольців і завезти у місто "корінні народи Росії".

"Бавовна" в окупованому Маріуполі: останні новини

27 травня близько 16:03 пролунало три вибухи у Нікольському та Маріуполі. Дим було видно зі сторони залізничного вокзалу міста. Пропагандисти одразу почали повідомляти про роботу російської ППО.

Ввечері 28 травня в окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Є влучання в місця базування росіян. Радника мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про перших 20 ліквідованих окупантів у Юр'ївці під час "бавовни".

Вдень 30 травня у Маріуполі було чутно два вибухи в районі "Азовсталі". На території заводу помітили задимлення.

Маргіналізація – процес виключення людей із суспільства на підставі расових, релігійних, етнічних, гендерних, культурних чи інших ознак.