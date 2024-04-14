Вважатимуть іноземцями: окупанти вводять вкрай нахабні правила в Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують вдавати, що відбудовують місто. Однак навіть самі загарбники фіксують понад 6 тисяч звернень маріупольців щодо щодо неякісних ремонтних робіт, які приїжджають виконувати робітники з Росії.
Російській ремонтники дуже нахабно поводять себе з українцями. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.
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Утиски маріупольців
Дмитро Забавін зазначив, що є утиски у правах корінних мешканців Маріуполя. Українців, які досі не отримали російські паспорти, утискають у правах та кажуть їм про те, що потрібно отримати його.
Інакше з 1 липня на своїй українській землі вони будуть вважатись іноземними громадянами. Відповідно набирає чинності законодавство країни-терористки, як вони вважають, що через 90 днів ці люди можуть бути депортовані,
– пояснив він.
Окупанти зносять цілі квартали
Депутат Маріупольської міськради підкреслив, що росіяни просто знесли цілі квартали. Зокрема, у Лівобережному районі міста, де було безліч багатоповерхівок, ворог все зруйнував.
Загарбники не проводили ексгумацій тіл загиблих, а цинічно вивезли все на полігон побутових відходів. Крім того, вони побудували завод з перероблювання бетону та роблять бетонну крихту, з якої потім виготовляють будівельні матеріали.
Ворог годує обіцянками мешканців Лівобережного району, який найбільше постраждав, що ось-ось розпочнеться якесь будівництво. Хоча ми бачимо, що картинку, яку вони там хочуть показати, що Маріуполь відбудовується, здебільшого це відбувається у центральному районі міста. Тобто прикрашаються фасади центральної частини. Все, що йде за ними, так і стоїть в напівзруйнованому стані,
– зауважив Забавін.
Останні новини Маріуполя
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що уже в кінці травня повноцінно може запрацювати залізниця з Росії до Маріуполя та далі на Донеччину та Запоріжжя. Росіяни вже на фінальній стадії будівництва залізниці. Це дуже загрозлива річ з військового погляду.
- Варто зауважити, що це не будівництво з нуля нового полотна, це подекуди відновлення шляхів, які сполучали Маріуполь з Москвою. Найбільшою проблемою там були мости, але і їх росіянам вже практично вдалось вирішити.
- Андрющенко розповів, що дві німецькі компанії допомагають росіянам у так званій "реконструкції" будинків у Маріуполі. Мовиться про компанію Knauf, яка постачає будівельні матеріали, та WKB Systems, яка спеціалізується на виготовленні обладнання для виробництва газобетону. Ймовірно, це може бути пряма робота безпосередньо з російським міноборони.