Готують пропагандистів з дитячого віку: як окупанти впливають на свідомість жителів Маріуполя

Окупанти створили жахливі умови життя людям на окупованих територіях. Зокрема в Маріуполі вони потерпають через відсутність опалення та світла. Також відчувають репресії окупаційної влади та тотальний вплив російської пропаганди.

Росіяни насамперед прагнуть завоювати розум дітей та підлітків на окупованих територіях. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що саме молоде покоління окупанти "обробляють" найпотужніше.

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Відправляють дітей на навчання

В окупованому Маріуполі росіяни сконцентрувались виключно на дітях. Зараз прокотилась хвиля заходів у межах так званої "юнармії" (молодіжна мілітарна організація, що заснована міноборони Росії – 24 Канал) – щось типу "дня загиблого воєнкора". І "юнармія" ходила по вулицях та по школах з портретами.

Зараз росіяни пішли далі – в Санкт-Петербурзі та в Москві вони запускають медійну школу з навчання дітей з окупованих територій, а саме з Донецької області. Вже поїхали туди на навчання перші діти.

"Росіяни починають готувати пропагандистів з дитячого віку. Зокрема обійцяють їм участь в програмах російських державних каналах. Звісно це будуть зустрічі з російськими пропагандистами на кшталт Владіміра Соловйова", – зазначив радник міського голови Маріуполя.

Ефективний спосіб запровадження пропаганди

Наближається Новий рік, і окупаційна влада анонсувала, що з Маріуполя повезуть дітей на автобусах у Москву та Санкт-Петербург на новорічні свята.

Це дуже ефективне запровадження пропаганди, тому що саме через дітей окупанти впливають на свідомість дорослих.

"Діти приходять додому та розповідають батькам. А у дорослих, навіть проукраїнських, толеризується ставлення, адже вони розуміють, що за умов, що дитину все одно треба кудись відправляти, Москва, Санкт-Петербург чи інший регіон Росії, все одно краще, ніж Маріуполь", – пояснив Петро Андрющенко.

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