Уже навіть не дзвіночок: Андрющенко припустив, для чого балкер Росії зайшов у порт Маріуполя

Окупанти пригнали до Маріуполя морський балкер після робіт з поглиблення дна. Це – погана новина, адже, ймовірно, вони збираються покращити логістику на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що раніше окупанти використовували тут судна класу "річка – море". Вони перевозять значно менше вантажу.

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Морський балкер може перевозити близько 25 тисяч тонн вантажу. Туди реально завантажити боєприпаси, військову техніку тощо.

Це вже навіть не дзвіночок. Якщо зайшов такий балкер, то це – щонайменше 25 тисяч тонн вантажу. Не бачимо якого він класу. Ближче глянути можливості немає. Можуть притягнути заліза, зброї, боєприпасів одночасно. А не ганяти вантажівками, куди можна завантажити по 20 – 40 тонн,

– зауважив Андрющенко.

Які плани в окупантів

Як наголосив Андрющенко, поки невідомо, чи окупанти щось привезли на цьому морському балкері. Це цілком може бути тестовий заїзд, щоб перевірити, чи взагалі реально здійснити цей задум.

Також окупанти будуть міст через річку Кальчик дещо північніше від Маріуполя. Це також може покращити їм логістику.

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Найімовірніше, так окупанти намагаються мінімізувати ризики, якщо щось станеться з Кримським мостом. Вони пробують отримати альтернативний шлях, по якому зможуть постачати боєприпаси, військову техніку тощо.

Звісно, є сумніви, що окупанти почнуть перевозити на балкерах тисячі тонн боєприпасів. Адже в такому разі досить швидко туди може щось прилетіти.

Можливо, вони везуть велику кількість будматеріалів. Вони ж зводять лінії оборони. Тому є у цьому потреба. Але потрібно дивитися. Сказати на 100% зараз складно, що саме вони будуть перевозити на балкері,

– зауважив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: коротко