Штурмують за підтримки танків: у ЗСУ сказали, як ворог змінив методи бою поблизу Мар'їнки
Вже протягом кількох тижнів триває контрнаступ Збройних Сил України. Наші бійці ведуть активні бойові дії одразу на кількох напрямках. Зокрема, штурмові загони окупантів зазнають поразки на напрямках Олександрівка – Мар'їнка та Луганське – Новомихайлівка.
Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він додав, що активність ворога не вщухає на флангах поблизу Мар'їнки й в самому місті.
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Лише у ніч проти 6 липня противник здійснив 9 атак на Мар'їнському напрямку, з яких 8 припадає на місто. Росіяни активно ведуть аеророзвідку.
Яка ситуація на Мар'їнському напрямку: дивіться відео
Росіяни ведуть активні наступальні дії
Маємо неодноразові випадки атак на позиції Сил оборони на Мар'їнському напрямку дронами-камікадзе. Крім іранських дронів, противник іноді застосовує тягачі МТ-ЛБ.
Стоїмо. Тримаємось та не втрачаємо позиції,
– зазначив Шершень.
Російські загарбники діють за звичним сценарієм. Запускають МТ-ЛБ начинений вибухівкою. Водій вистрибує й тікає, а МТ-ЛБ наїжджає на міну й вибухає або впирається у позицію й після цього вибухає.
Так, окупанти намагаються виявити мінні загородження перед позиціями ЗСУ або відвернути увагу поки штурмовики з різних сторін ідуть на позицію.
М'ясні штурми в районі Мар'їнки вже не відбуваються. Воєначальники російської армії змінили ставлення до свого особового складу. Тепер штурми переважно йдуть за підтримки танків Т-72 та важкої броньованої техніки.
Останні успіхи контрнаступу України
- Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла про те, що на Бахмутському напрямку наші захисники просуваються на південному фланзі. Водночас окупанти опинились у пастці у самому місті й не мають можливості вийти за межі Бахмута.
- Також вона підтвердила знищення у Макіївці складу артснарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД" ворога.
- Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Станом на 6 липня там дуже потужно працюють ЗСУ.