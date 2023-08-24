Ворога тригерить у Токмаку: окупанти в паніці через піднятий прапор України над Роботиним

Напередодні Дня Державного прапора, 22 серпня, синьо-жовтий стяг замайорів на звільненим селищем Роботине у Запорізькій області. На тимчасово окупованих територіях 23 серпня розпочалася масова святкова ліквідація ворога.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що Збройним Силам України до Токмака залишилося близько 20 кілометрів, а до Мелітополя – 50 кілометрів.

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Пора тікати

На жаль, цього року мешканці окупованих територій не можуть публічно святкувати День Незалежності, але вони чекають на звільнення й справжньої незалежності від росіян. Зараз ворога найбільше тригерить у Токмаку, адже днями над селищем Роботине був піднятий український прапор.

У російських загарбників, які перебувають у Токмаку, паніка, бо вже за 20 кілометрів Сили оборони. У росіян дійсно "свято" Дня Незалежності. Вони усвідомлюють, що скоро доведеться тікати з української землі.

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Примусове повернення з евакуації

Вдень 23 серпня ГУР повідомило про ліквідацію одного з найпотужніших комплексів ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Також святкова "бавовна" завітала у Токмак, який зараз став фронтовим містом. Туди росіяни стягнули величезну кількість військ. Їх розмістили у приватних будинках, квартирах й на промислових підприємствах.

Продовжилося це сьогодні вранці. Я впевнений, що найближчими днями ми будемо бачити й чути надпотужну і часту "бавовну", адже наші героїчні військові вже бачать Токмак й ворогів, які поховалися за спинами цивільних мешканців,

– зазначив Федоров.

Нагадаємо, що 10 травня гауляйтер Євген Балицький оголосив евакуацію з 18 населених пунктів, які розташовані біля лінії фронту на території тимчасово окупованої Запорізької області. Тоді росіяни говорили, що "евакуюватимуть" людей до Бердянська, Криму тощо. Проте 23 серпня ворог України Балицький оголосив про повернення усіх тих, кого "евакуювали".

"Російські загарбники розуміють, що лінія фронту наближається й у такий спосіб хочуть сховати своїх солдатів за спинами українців. Коли 47-а бригада звільняла Роботине, то місцеві мешканці радо вітали українських захисників. Так само буде і в Токмаку, і в Мелітополі, й решті населених пунктів", – наголосив міський голова Мелітополя.

Звільнення Роботиного: коротко