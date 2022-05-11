Ситуація на Миколаївщині: ЗСУ тримають позиції, ворог нещадно гатить системами залпового вогню

Збройні Сили України на Херсонщині та Миколаївщині міцно тримають позиції вздовж лінії зіткнення. Проте вороги намагаються залякати українців та гатять по приватних будинках людей.

Саме так ворог 10 травня знову атакував Миколаївщину. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Окупанти гатять ракетами, бо усвідомлюють нашу незламність

Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід,

– повідомило командування.

Російські окупанти усвідомили розподіл сил і незламність нашого народу. Саме тому вони:

намагаються залякати людей;

вкривають Миколаївський напрямок системами залпового вогню та намагаються вчергове вразити забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії.

"Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об'єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів (Миколаївщини – 24 канал). Інформації про постраждалих немає", – пояснили в ОК "Південь".

Окрім того, вороги на Херсонщині двічі використали безпілотник "Орлан-10", проте наші бійці їх збили.