Розгойдування ситуації в Молдові, – політолог про анонсовані збори депутатів Придністров'я

Сепаратисти із невизнаного Придністров'я планують звернення до Владіміра Путіна. Поки що тут йдеться про розхитування ситуації в Молдові, але є сигнали і для України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що поки що не варто сприймати цю ситуацію як загрозу для України. Ще на початку повномасштабної війни лунали думки, аби знищити цей російський анклав у Молдові.

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Але варто пам'ятати, що Придністров'я – територія Молдови. Якби колись там звернулися з таким проханням, то знищення окупантів в цьому регіоні сталося б дуже швидко.

У них немає великої кількості ППО, немає новітнього озброєння. Так, там є склади в Ковбасній. Але це аля 90-ті. У них немає регулярної армії, яка могла б протистояти армії, яка вже 10 рік воює. Але таке протистояння є наразі винятково гіпотетичним,

– сказав Лісний.

Намагаються розхитати ситуацію в Молдові

Як наголосив політолог, такий крок місцевих сепаратистів – спроба розхитати ситуацію в Молдові. Їм потрібно, аби країна боялася серйозно взятися за цей регіон.

Такі рішення йдуть для розгойдування ситуації в Молдові. Аби там боялися. Бо умовне протистояння Україна – Придністров'я – це одне; а-от Молдова – Придністров'я – там можуть бути нюанси. І це прекрасно розуміють в Молдові. Бо їхня армія також давно не воювала та й не перебуває в найкращому стані,

– пояснив Лісний.

Попри це, варто розуміти, що Путін не керується логікою. Він цілком може вирішити організувати під себе чергове так зване "приєднання земель". Тому тут потрібно уважно стежити за ситуацією.

Однак, якщо Путін піде на такий крок, то цілком можливо, що наслідки будуть нищівними для Придністров'я. Тоді це вважатиметься територією ворога. І Україна зовсім по-іншому реагуватиме на провокації з того боку. Наразі такі заяви з Придністров'я змушують нашу державу тримати певну частину військ на Півдні, аби не було жодних провокацій в регіоні.

Ситуація в Придністров'ї: коротко