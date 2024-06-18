Загроза зберігається вже років з 30, – Тхорик розповів про дії Росії щодо Молдови

Західні розвідки повідомляють, що невдовзі Росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові. Допомагають їй в цьому молдавські політики-втікачі та проросійські сили в країні.

Про це 24 Каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик, зазначивши, що Росія спробує використати для реваншу президентські та парламентські вибори, які мають відбутися в Молдові. Також вона продовжує розпалювати конфлікти в країні.

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Спробує використовувати демократичні інструменти

Росія в останні роки робить ставку на політиків, які в Молдові оголошені в розшук за розкрадання в особливо великих розмірах, за шахрайство, створення злочинних угруповань.

Взагалі щодо дестабілізації ситуації з боку Росії в Молдові, то вона зберігається вже років з 30. І це вдається Кремлю, адже Молдова залишається найбіднішою країною Європи. Росіяни вправно використовують місцевих корупціонерів, гангстерів,

– зауважив журналіст.

Йдеться про такого політика як Ілан Шор, який намагається "сколотити" в Москві якийсь політичний блок під назвою "Перемога". Ще один олігарх – Володимир Плахотнюк грабувала Молдову приблизно 10 років. Він також втік з країни, був оголошений у розшук за розкрадання у сотні мільйонів доларів.

Зараз організовані злочинні угруповання Плахотнюка-Шора намагаються взяти реванш і за допомогою російських спецслужб та молдавських політиків, яким вже немає що втрачати, повернутися до влади в Молдавії,

– підкреслив він.

Росія спробує використовувати демократичні інструменти проти Молдови, а саме президентські вибори, які мають відбутися восени 2024 року та парламентські, які назначені на 2025 рік.

Намагаються маніпулювати

Найближчим часом почнуться переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Через це Росія розпочала в Молдові компанію проти ЄС. За допомогою пропагандистів вона поширює наративи, що нібито "Європейський Союз – це війна", "Майя Санду – це також війна".

Місцеві проросійські пропагандисти не помічають, що насправді війна – це все, що пов'язано із сьогоднішньою Росією, режимом Путіна, але намагаються маніпулювати,

– наголосив Володимир Тхорик.

Росія, на його думку, готова розпочати в Молдові міжрелігійний, міжконфесіональний, міжетнічний конфлікти тільки, щоб зберегти контроль над Молдовою.

Він нагадав, що східні регіони Молдови досі окуповані Росією – це Придністров'я, де у резервації мешкає близько півмільйона людей. Росія готова витрачати близько мільйона доларів на місяць на те, щоб розпалити різні конфлікти, які досі ще не спалахували в Молдавському суспільстві.

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