Ситуація може погіршитися: Байден закликав Конгрес виділити Україні 12 мільярдів доларів

Президент Росії Володимир Путін продовжує свою агресію проти України та українців. Якщо йому не буде жодної протидії – ситуація може погіршитися.

Тому президент США Джо Байден закликав американський Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні на 12 мільярдів доларів. Про це він заявив під час звернення 8 березня, повідомляє 24 канал.

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Ціна російської агресії – велика

За словами Байдена, війна Путіна вже спричинила надзвичайні страждання та втрати життів. Зокрема, він зараз обстрілює міста та житлові будинки. Крім того, захопив величезну Запорізьку АЕС. І уже перетворив 2 мільйони українців на біженців.

Ціна російської агресії є великою. Але тут однозначно очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не протистоятимемо нападам Путіна зараз – ситуація стане лише гіршою. Ми мусимо підтримати український народ. Тому закликаю Конгрес ухвалити пакет підтримки України на 12 мільярдів доларів,

– наголосив господар Білого дому.

За його словами, ніхто не дозволить Путіну забрати те, що він хоче. Тому США продовжать надавати гуманітарну та безпекову допомогу Україні. Так Вашингтон буде підтримувати українців у їхній боротьби проти тиранії.

"Війна Путіна проти України призведе до послаблення Росії. Світ стане більш міцним", – підсумував Байден.

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