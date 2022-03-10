Ситуація може викликати важкі радіаційні наслідки: у Держатомі пояснили, що відбувається на ЧАЕС

Усі об'єкти ЧАЕС зараз перебувають під контролем російських окупантів. Довготривале знеструмлення може призвести до важких радіаційних наслідків.

У Держатомрегулюванні розповіли, що об 11:22 9 березня втрачено останню лінію електроживлення майданчика. Зв'язку з персоналом, який перебуває безпосередньо на майданчику, наразі немає.

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Що відбувається на ЧАЕС

Наразі зовсім немає регулювального контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження. Окрім цього, немає контролю ядерних матеріалів на підприємстві.

Відновлення електропостачання та зв'язку з оперативним персоналом – неможливе через бойові дії у районі пошкодження високовольтних ліній. До втрати зв'язку, все відпрацьоване ядерне паливо розміщувалось у 2 сховищах:

СВЯП-1 (мокрого басейного типу);

СВЯП-2 (сухого контейнерного типу).

На енергоблоках № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС ядерного палива немає. Планові роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива із СВЯП-1 до СВЯП-2 зупинилися до захоплення майданчику ворожими військовими. Реальна ситуація наразі невідома.

На майданчику увімкнули аварійні дизель-генератори для забезпечення живлення систем, важливих для безпеки об'єктів, зокрема СВЯП-1, СВЯП-2 та Нового безпечного конфайнменту над об'єктом "Укриття" (НБК ОУ). За умови безвідмовної роботи запасу дизельного палива вистачить на 48 годин з моменту втрати зовнішнього електропостачання.

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Потенційні загрози на СВЯП-1

Станом 10 березня на СВЯП-1 є понад 19,44 тисячі відпрацьованих тепловидільних збірок. Відведення залишкового тепла від ядерного палива відбувається через циркуляцію води в басейні витримки сховища. Це потребує електропостачання. У разі повного знеструмлення, зокрема аварійного, персоналу СВЯП-1 не може:

дистанційно контролювати радіаційний стан в приміщеннях сховища;

дистанційно контролювати рівень води у басейні витримки та її температуру;

підживлювати басейн витримки водою та очищувати її;

контролювати пожежну сигналізацію;

підтримувати температурний режим у приміщеннях.

Коли температура води у басейні витримки досягне 40 градусів через інтенсивне випаровування, можлива відмова контрольно-вимірювальних приладів. Це значно ускладнить можливість керувати потенційними аварійними ситуаціями та аваріями.

Також значно погіршиться радіаційний стан на цій установці, який призведе до додаткового дозового навантаження на персонал. Окрім цього, якщо система вентиляції не працюватиме, а компенсаторні заходи не можна буде виконати, можуть утворитися вибухонебезпечні концентрації водню внаслідок реакції радіолізу.

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Потенційні загрози на СВЯП-2 та НБК ОУ

Зберігання відпрацьованого ядерного палива на СВЯП-2 має пасивний принцип. У разі повного знеструмлення персонал не зможе:

дистанційно контролювати радіаційний стан в приміщеннях сховища та на його майданчику;

підтримувати температурний режим у приміщеннях;

контролювати пожежну сигналізацію.

Своєю чергою, повне знеструмлення НБК ОУ призведе до:

втрати автоматизованого контролю за параметрами стану ядерної та радіаційної безпеки, а також стану нестабільних конструкцій зруйнованого енергоблока №4;

припинення роботи важливих для безпеки систем вентиляції та інтегрованої системи управління;

неможливості застосування важливих для безпеки систем, які за нормальної експлуатації перебувають в режимі чергування – системи введення нейтронного поглинача, поводження з рідкими РАВ, протипожежного захисту.

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