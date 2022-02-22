Звернення до військових України, "мобілізація" в квазіреспубліках: ситуація на Донбасі 22 лютого

Україна та світ оговтуються від "визнання" Росією псевдореспублік на Донбасі. Міністр оборони звернувся до українських військових. Луганські бойовики претендують на всю Луганщину. Найманці проводять "масову мобілізацію". Головне, що відбувається на Донбасі 22 лютого.

У матеріалі 24 канал зібрав найважливіші та найактуальніші новини щодо того що відбувається на українському Донбасі. Про санкції, заяви, розміщення військ – читайте нижче.

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Міністр оборони звернувся до українських військових

Джерело: Міноборони

Після визнання Путіним квазіреспублік, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українських військових. Урядовець наголосив, що тепер весь світ дізнався про те, що Україна знає вже 8 років.

Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати,

– наголосив Резніков.

Урядовець сказав, що попереду на захисників чекають дуже важкі випробування, проте перемога за ЗСУ, адже за ними – правда та рідна земля.

Українці поширили флешмоб щодо прохання Міноборони

Джерело: 24 канал

Також у Міноборони звернулись до українців з проханням не поширювати у соцмережах інформацію про переміщення та дислокацію українських військових, адже це – на руку ворогу. Українці відгукнулись і влаштували флешмоб у соцмережах з таким закликом.

Натомість щодо сил противника – то просять робити протилежне. Особливо це стосується громадян з окупованих територій.

Дослухайтесь до наших військових / Інфографіка 24 каналу

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Бойовики зазіхають на всю Луганщину

Джерело: 24 канал

Вже зранку 22 лютого так звані "парламенти" утворень бойовиків швиденько "ратифікували" документи, які напередодні підписали їхні ватажки з Путіним. Проте у цих договорах не мовиться, у яких саме межах Москва "визнає" квазіреспубліки.

Отож представники луганських бойовиків, як пишуть російські ЗМІ, висловили претензію на територію всієї Луганської області. Так Дмитро Хорошилов заявив, що Україна має відвести війська з цих територій.

На окупованих територіях проводять "масову мобілізацію"

Джерело: ВВС

Проросійські окупанти на Донбасі вже заявили про "мобілізацію" місцевих чоловіків. Людей затримують просто серед вулиці і забирають в автобуси. Як заявив правозахисник Павло Лисянський, люди залякані і відмовляються про це розмовляти.



Переважно "мобілізують" тих, хто має російські паспорти або паспорти так званих "псевдореспублік", проте натрапляли і на тих, хто таких документів не мав.

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Що сказала про такий "призов" Людмила Денісова Уповноважена з прав людини Верховної Ради зазначила, що призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років. У так званих "військових училищах" окупантів курсантам, яким 16 – 18 років, віддали наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях.



Наразі точна кількість "мобілізованих" невідома. За словами експерта, це може бути вже 3 – 4 тисячі чоловіків. При цьому на окупованих територіях під так званий "призов" потрапляє близько мільйона люд

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Чи буде в Україні воєнний стан

Джерело: 24 каналу

Під час спільного брифінгу з президентом Аланом Карісом глава України Володимир Зеленський відповів на питання щодо введення воєнного стану. Зеленський зазначив, що сподівається, що повномасштабної війни проти України не буде.

Це питання (введення воєнного стану – 24 канал) для нас зрозуміле. Ми віримо у те, що потужної війни проти України не буде, а також не буде широкої ескалації з боку Росії. Якщо буде – тоді запровадимо воєнний стан,

– сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що від МЗС надійшов запит щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. Наразі документ опрацьовують.

Володимир Зеленський пояснив, чи буде в Україні воєнний стан: відео

Ситуація на Донбасі: останні новини від штабу ООС

Джерело: штаб ООС

Протягом доби зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань Росії, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей.

Робота спостерігачів ОБСЄ зустрічає багато перешкод з боку окупантів. це свідчить про те, що окупанти ведуть активні заходи бойової підготовки задля подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.

Напередодні загинули 2 наших захисників

Напередодні внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять захисників отримали пораненн. Шестеро отримали бойові травмування.

Розміщення сил та засобів Росії / Зображення штабу ООС

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!