"Ситуація невесела": у Києві сьогодні можливі відключення у світло-сірій зоні

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що у Києві знову обмежують споживання електроенергії. Через це вже 1 червня можливі відключення абонентів у світло-сірій зоні.

Водночас графіки відключень застосовуватимуть й 2 червня. Вони діятимуть вночі та ввечері.

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Відключення світла

Сергій Коваленко розповів, що 2 червня для Києва споживання обмежують на чверть. За вказівкою Укренерго, графіки працюватимуть двома слотами – з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00. Тобто світло має бути з 05:01 до 17:59.

Однак зміни також торкнулися й вечора 1 червня.

Сьогодні відключення продовжили на годину – до 24:00. Ліміти збільшили з 23% до 33%, тому можливі відключення у світло-сірій зоні,

– вказав гендиректор YASNO.

Тобто, якщо в цей період українці перевищуватимуть ліміти споживання, то будуть діяти графіки відключення.

"Скажу чесно, ситуація невесела. І це тільки вихідні", – констатував Коваленко.

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