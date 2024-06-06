Вранці окупанти поцілили у пасажирський автобус на Дніпропетровщині: постраждали 4 людей
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинилась Дніпропетровська область.
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що вранці 6 червня окупанти влучили у пасажирський автобус у Нікополі. Він загорівся.
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Ситуація в області
Внаслідок цього удару постраждали четверо людей. Троє чоловіків 52, 65 та 73 років, а також жінка 38 років. У всіх – осколкові поранення. У ОВА зазначили, що вони будуть лікуватись вдома.
Загалом від вчорашнього вечора ворог атакував район близько десятка разів,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, ввечері 5 червня росіяни били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії, а також вдарили дроном-камікадзе по Червоногригорівській громаді.
Вже зранку вони вдарили по районному центру. Запустили 6 дронів-камікадзе й вдарили з артилерії.
Внаслідок цього пошкоджена багатоповерхівка, 3 приватні оселі, інфраструктурний обʼєкт і ще один автобус, господарська споруда, 3 газогони та 2 лінії електропередачі. Зачепило гараж, ще один – повністю зруйнований.
У Дніпрі були вибухи до тривоги
- Про те, що у місті було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:37 1 червня 2024 року. На той момент тривоги в області ще не було.
- Повітряну тривогу оголосили за три хвилини після вибухів. Ймовірно, там просто не встигли зробити цього раніше.
- Повітряні сили майже одразу після вибухів повідомили, що на область летять "Шахеди". Вони рухались у напрямку Криворізького району.