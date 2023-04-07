У Новій Каховці окупанти закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом

Російські загарбники продовжують тероризувати місцевих жителів на окупованих територіях. Зокрема, у Новій Каховці вони почали закопувати якісь бочки на перехрестях, до яких цивільним страшно підходити.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Також він опублікував фото з місця події.

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Окупанти "хазяйнують" у Новій Каховці

Хлань 7 квітня розповів останні новини з Нової Каховки.

Херсонщина. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом,

– зауважив депутат Херсонської облради.

За його словами, люди бояться проходити поряд, а тим паче – підходити.

"Що це може бути – поки невідомо", – підсумував Хлань.



Росіяни закопують на перехрестях бочки / Фото Сергія Хланя

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