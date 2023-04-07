У Новій Каховці окупанти закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом
Джерело:фейсбук Сергія Хланя
Російські загарбники продовжують тероризувати місцевих жителів на окупованих територіях. Зокрема, у Новій Каховці вони почали закопувати якісь бочки на перехрестях, до яких цивільним страшно підходити.
Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Також він опублікував фото з місця події.
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Окупанти "хазяйнують" у Новій Каховці
Хлань 7 квітня розповів останні новини з Нової Каховки.
Херсонщина. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом,
– зауважив депутат Херсонської облради.
За його словами, люди бояться проходити поряд, а тим паче – підходити.
"Що це може бути – поки невідомо", – підсумував Хлань.
Росіяни закопують на перехрестях бочки / Фото Сергія Хланя
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Що відбувається на Херсонщині: коротко
- На лівому березі Херсонщини росіяни так захопилися мародерством, що повитягували із житлових приміщень навіть лампочки та розетки. Тому для окупантів, які приїжджають туди після ротації, просто немає умов для життя.
- Водночас на тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни готуються до оборони та зводять фортифікаційні споруди. Попри напружену роботу ворога, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк зауважила, що це не врятує росіян від українського контрнаступу.
- Своєю чергою, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що зараз окупанти на лівому березі активно скуповують цивільні речі на місцевих ринках і вивозять все, аби продати. Варто зауважити, що подібну ситуацію спостерігали й на правобережжі перед звільненням.