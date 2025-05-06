Мінус 50 російських мотоциклів під Новопавлівкою: Волошин розповів про тактику ворожих штурмів

У своїх штурмах росіяни намагаються застосовувати легкомоторну й маневрену техніку. Зокрема, декілька днів тому на Новопавлівському напрямку ворог втратив близько 50 мотоциклів.

Деталі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Як противник іде у штурми

За словами Волошина, під час штурмів біля Новопавлівки росіяни втратили близько 50 мотоциклів, зокрема 15 – 20 квадроциклів і багі.

Застосування саме такої техніки вмотивоване потребою швидко переміщатись на полі бою. Під час штурму малої групи з 5 – 7 піхотинців на 3 – 4 мотоциклах один транспортний засіб оснащений системою РЕБ для прикриття.

Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються якнайшвидше добратись до наших позицій і закріпитися, після чого їх дуже важко відбивати,

– розповів речник.

Нагадаємо, нещодавно 1-й корпус НГУ "Азов" показав штурм окупантів на мотоциклах з радянськими прапорами. Ворожу колону знищили бійці 12-ї БрСпП "Азов" і 49-го ОШБ "Карпатська Січ".