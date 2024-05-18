Як часто росіяни запускають розвідувальні дрони: Братчук розповів про ситуацію в Одесі

Російські окупанти запускають розвідувальні дрони вглиб території України. Зокрема, майже щодня їх збивають над Одеською областю та над Півднем загалом.

Активність повітряної розвідки ворога залишається надзвичайно високою. Про це 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Активність повітряної ворожої розвідки залишається надзвичайно високою. Фактично кожного дня збиваються ці розвідувальні дрони, причому різного роду. Ми розуміємо, що вони висять в повітрі практично постійно. Тому працюють засоби протиповітряної оборони", – підкреслив він.

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