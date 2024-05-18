Як часто росіяни запускають розвідувальні дрони: Братчук розповів про ситуацію в Одесі
18 травня 2024, 16:01Читать новость на русском
Російські окупанти запускають розвідувальні дрони вглиб території України. Зокрема, майже щодня їх збивають над Одеською областю та над Півднем загалом.
Активність повітряної розвідки ворога залишається надзвичайно високою. Про це 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
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"Активність повітряної ворожої розвідки залишається надзвичайно високою. Фактично кожного дня збиваються ці розвідувальні дрони, причому різного роду. Ми розуміємо, що вони висять в повітрі практично постійно. Тому працюють засоби протиповітряної оборони", – підкреслив він.
Ситуація в Одеській області: останні новини
- Протягом дня, 17 травня, ворог активно тероризував мирне населення Одеської області. О 16:48 в Одесі пролунав новий вибух. Також Повітряні сили повідомили про пуск ще однієї ракети на Одещину. Моніторингові канали зазначали, що це керована авіаційна ракета.
- О 16:41 стало відомо про пуск ще однієї ракети у напрямку Одеси. Моніторингові канали заявляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Южного, а також писали про роботу ППО.
- О 15:47 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по балістиці для Одещини. Рівно за 20 хвилин у регіоні знову залунала сирена. Адже була помічена активність ворожої тактичної авіації на південному та північно-східному напрямках.
- Спочатку мер міста Геннадій Труханов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей. За словами голови ОВА Олега Кіпера, трьох людей госпіталізували, а ще двом надали допомогу на місці.
- В Одеській області протягом дня лунали вибухи, ворог активно обстрілював регіон. Внаслідок атаки на одному з об'єктів спалахнула масштабна пожежа. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок удару російських загарбників, на жаль, загинула 1 людина, ще 8 осіб постраждали.