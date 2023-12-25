Росіяни постійно проводять рейди на окупованих територіях: що шукають

Російські загарбники продовжують репресувати та залякувати українців на тимчасово окупованих територіях України. Від початку повномасштабного вторгнення ворог активно застосовує тактику так званих "рейдів".

В ефірі 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла про звірства росіян на лівому березі Херсонської області. На її думку, окупанти залякують українців, адже думають, що такими людьми буде легше керувати.

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Політика залякування населення

Під час так званих "рейдів" окупанти оточують невелику громаду, село чи селище. Виїхати чи в'їхати до населеного пункту, не потрапивши під контроль загарбників, неможливо.

2 – 8 озброєних росіян ходять групами по вулицях чи заходять в будинки й запитують людей, починаючи від як справи й закінчуючи обшуками та розстрілами. Солдати слідкують за тим, щоб жителі окупованих територій нічого не фотографували.

На території Каховського району, що розташований на лівому березі Херсонської області, росіяни вбили дитину . Хлопець навчався у восьмому класі.Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сказав, що страшний злочин окупанти скоїли 20 грудня. Мати хлопця після цього хотіла укоротити собі віку. За його словами, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував. Окупанти схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини.

"Я від початку окупації до сьогоднішнього дня не можу фотографувати. Мені важко. Мені треба 50 разів подумати перед тим як сфотографувати. Це все з окупації, тому що росіяни дуже добре слідкують за тим, хто й що робить", – мовила Вірлич.

Крім цього, окупанти вмовляють людей брати російські паспорти, адже інакше майже неможливо потрапити до лікарні, а придбати ліки взагалі нереально. Люди просять знайомих, які мають російський паспорт, про допомогу.

Росіяни шукають міфічних партизанів. У них постійно має бути все під контролем в плані російської пропаганди. Окупанти моніторять, чи лояльне населення до політики Росії. Я думаю, що це їхнє природне звірство й психологічний тиск,

– додала журналістка з Херсона.

З одного боку росіяни з насолодою знущаються з українців, а з іншого – у такий спосіб окупанти намагаються залякати українців, адже думають, що заляканими людьми легше керувати.

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