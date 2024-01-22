"Бавовна" не лише квітне, а й потребує догляду, – Гуменюк про проблеми окупантів у Криму

В тимчасово окупованому Криму дуже неспокійна ситуація. На півострові постійно чути вибухи, зокрема 21 січня вони лунали в Севастополі. Також було перекрито Кримській міст через загрозу удару по ньому.

Попри постійний ризик ударів дронами, місцеві жителі відчувають побутові проблеми, зокрема з постачанням води. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала 24 Каналу, що так буде відбуватися й надалі. Ба більше, ситуація буде тільки загострюватись.

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Росіяни мають усвідомити

Головна проблема росіян в Криму в тому, що вони там перебувають. Які тільки їх не буде на півострові, все буде добре.

Окупанти мають усвідомити це навіть на побутовому рівні,

– зазначила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Подібні ситуації, за словами Наталії Гуменюк, й надалі доволі часто будуть відбуватися, тому що "бавовна" не тільки квітне, а потребує і догляду за собою – отже також води, світла тощо.

Більше про "бавовну" в Криму

В окупованому Севастополі 21 січня було чутно 3 вибухи. Також росіяни перекрили Кримській міст через "ракетну небезпеку".

Невдовзі поблизу Севастопольської бухти з'явився дим, появу якого окупаційна влада пояснила застосуванням військовими "табельних засобів маскування".

Пізніше в Севастополі пролунали вибухи. Російська пропаганда заявила, що вони були пов'язанні з "роботою ППО". Проте виникли розбіжності з тим, де саме відбулись вибухи. За однією версією – над акваторією Чорного моря, за іншою – районі тимчасово окупованого Генічеська в Херсонській області.

Також вибухи лунали в Криму 17 січня. За версією російських пропагандистів в Євпаторійському районі нібито "працювала ППО". Окупаційна ж влада розповідала про нібито задимлення, яке буцімто маскувало російських військових.