Після дій ворога на Бердянськ насувається екологічна катастрофа, – районна рада

На окупованих територіях загострюються екологічні проблеми. Навіть після повернення під контроль України їх не вдасться розв'язати одразу.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що відбувається на окупованій частині Запорізької області. За його словами, головна проблема полягає у водопостачанні.

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Труднощі пов'язані з Каховською ГЕС, яку 6 червня 2023 року підірвали окупанти. Унаслідок цього злочину південь Запорізької області залишився без нормальної води.

Станом на сьогодні і навіть після деокупації незрозуміло, як розв'язати цю проблему. Інших джерел прісної води немає в радіусі 200 або більше кілометрів. У нас було тільки Каховське водосховище,

– пояснив Дудукалов.

Це основна проблема, яка впливає і на сільськогосподарську сферу, і на дрібний бізнес.

Забруднені ґрунти

Територія, на якій ведуть активні бойові дії, ще тривалий час буде непридатною для вирощування сільськогосподарських культур. Зокрема, через щільне замінування – очищення від вибухонебезпечних предметів може тривати роками.

Те, що годувало Запорізьку область свого часу, сьогодні на 70% окуповано, перетворено на військовий об'єкт. Незрозуміло, коли ця земля наново годуватиме нас,

– констатував Дудукалов.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

З огляду на потребу в поновленні особового складу на фронті, російські окупанти посилили мобілізаційний тиск на захоплених територіях. Зокрема, у Мелітополі на Запоріжжі почали ставити на облік неповнолітніх.

Крім того, ворог збирається знести все, що не встиг зруйнувати в Маріуполі на Донеччині. Замість приватної забудови, серед якої багато історичних будівель, окупанти хочуть поставити багатоповерхівки, щоб заробити на іпотеці.

Тим часом на окупованих територіях невпинно квітне "бавовна". Зокрема, вночі 6 січня в Кадіївці на Луганщині влучили по готелю "Донбас".