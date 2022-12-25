Росіянам потрібна пауза: військовий експерт сказав, яка ситуація в Бахмуті

За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни сповільнили свій наступ на Бахмут. Це свідчить про те, що на цьому напрямку в окупантів виникли проблеми.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, аналітик Андрій Харук. За його словами, з повідомлень у соцмережах та ЗМІ вже зараз зрозуміло, що інтенсивність російських атак на деяких ділянках фронту знизилася.

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Харук зазначив, що у деяких місцях українські захисники навіть змогли відкинути росіян з захоплених ними позицій.

Чому окупанти послабили атаки під Бахмутом

За словами військового експерта, такий розвиток подій на фронті пов'язаний з 2 чинниками:

У росіян вичерпуються людські ресурси.

Також окупантам бракує боєприпасів.

Харук наголосив, що за таких умов руйнується вся система наступу російських військ.

Андрій Харук Військовий експерт, аналітик Тактика росіян передбачає або вогневий вал, або вперту атаку наших укріплених пунктів невеликими штурмовими групами піхоти. У ворога вже немає ресурсів ні для вогневого валу, ні для штурмових атак піхоти, на чому, власне, й спеціалізувалися вагнерівці.

Андрій Харук розповів про ситуацію під Бахмутом: дивіться відео

Як ЗСУ можуть скористатися слабкістю ворога

Військовий експерт припустив, що російські загарбники робитимуть усе, аби тягнути час.

Росіянам зараз найбільше потрібна пауза для того, аби відновити ресурси й з новими силами продовжити битися головою об цю "стіну" під Бахмутом,

– наголосив аналітик.

В інтересах Збройних Сил України зараз – не давати ворогу перепочити та оговтатися.

"Ймовірно, наше командування має певні плани дій і реалізує заходи щодо того, аби, скориставшись цим послабленням інтенсивності атак ворога, спробувати його відкинути якомога далі від Бахмута", – сказав військовий експерт.

Харук додав, що таким чином ЗСУ зможуть створити сприятливі умови й перейти у контрнаступ.

Що відбувається під Бахмутом: коротко