Окупанти цього не очікували: ЗСУ перехопили ініціативу та досягли успіхів у Бахмуті
Джерело:ISW
Аналітики відмітили успіхи українських захисників в районі Бахмута. При цьому вони застерегли від великих очікувань, оскільки ситуація залишається складною.
ЗСУ в районі Бахмута заволоділи тактичною та бойовою ініціативою. Про це Інститут вивчення війни написав у своєму звіті, передає 24 Канал.
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Що відбувається під Бахмутом
За даними ISW, в цьому районі українські воїни протягом кількох днів контратакують. Наші захисники змогли перехопити у ворога тактичну ініціативу.
Такого висновку дійшли експерти, порівнявши характери наступальних операцій ЗСУ та найманців кремлівського посіпаки. За їх даними, українським військовим вдалося досягти значних успіхів.Зверніть увагу! Мова не йде про початок великого контрнаступу. Аналітики з ISW наголошують, що зараз на Бахмутському напрямку ЗСУ проводять саме локальні контратаки.
Про що не збрехав Пригожин
У звіті підтверджується одна із заяв ватажка ПВК "Вагнера". Нещодавно Євгеній Пригожин сказав, що його найманці відійшли від зруйнованого міста на 570 метрів на північ.
Як підмітили аналітики, його слова узгоджуються з заявою Ганни Маляр. Заступниця міністра оборони повідомила про просування ЗСУ на 500 метрів на північ та 1000 метрів на південь від Бахмута.
Більше новин про ситуацію з Бахмутом
- 24 Канал поспілкувався з військовим оглядачем Олександром Коваленком, щоб дізнатись більше про успіхи наших воїнів на цьому напрямку. Експерт розповів про важливі процеси, що відбуваються навколо Бахмута.
- У самому місті тривають запеклі бої. Ганна Маляр трохи заспокоїла українців, заявивши, що південно-західна частина населеного пункту знаходиться під контролем ЗСУ.
- Ще однією гарною новиною поділилася 3-я окрема штурмова бригада. Підрозділ "Азову" провів успішний прорив та відкинув росіян на 700 метрів вглиб на західних околицях. ЗСУ завдали окупантам шалених втрат та взяли полонених.
- Роман Світан в ексклюзивній розмові з 24 Каналом прокоментував заяву Міноборони Росії про відступ загарбників на більш вигідні рубежі. Полковник ЗСУ в запасі також спрогнозував майбутнє, яке може чекати Пригожина та його найманців.