"Кине Україну напризволяще": ексрадник Трампа розповів, що чекатиме Україну після 20 січня

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що на Україну чекають "темні дні". Ймовірно, після інавгурації Дональда Трампа військова та економічна допомога Україні значно скоротяться.

Болтон каже, що інавгурація Дональда Трампа не обіцяє нічого хорошого для Заходу та України, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Яка розвиватиметься ситуація після інавгурації Трампа

Джон Болтон вважає, що Трамп відчуває ворожість до НАТО і ці почуття схожі з його ставленням до України. Він також додає, що переговори з Росією почнуться швидко, а допомога від США та ЄС для України скоротиться.

За словами політика, це пов'язано з тим, що в Європі поспішають відновити комерційні зв'язки з Москвою. Болтон впевнений, що після розмови з Путіним у Трампа зросте бажання закінчити війну. У гіршому випадку це означатиме капітуляцію перед вимогами Росії.

Колишній радник Трампа також додає, що Джо Байден поставив національні інтереси США під загрозу та не розробив виграшної стратегії, яка б допомогла Україні.

Його адміністрація допомогла створити нинішній глухий кут на полі бою, що стримується постійними, але марними погрозами Кремля про "ширшу війну",

– каже Болтон.

Дипломат зауважив, що будь-яка мирна угода з Росією має бути тимчасовою та не повинна включати створення демілітаризованих зон всередині України чи вздовж офіційного кордону двох країн.

Джон Болтон вважає, що майбутнє української держави є досить похмурим і закликав не погіршувати ситуацію "безпорадною мирною угодою".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути різні варіанти закінчення війни від різних країн, зокрема, і план новообраного президента США Дональда Трампа.

Президент України хоче зустрітися з Трампом, щоб обговорити певні питання та наголошує, що потрібно досягнути миру на справедливих умовах.