Окупанти силоміць виселяють населення біля Херсону, а ЗСУ мінуснули одразу 3 склади боєприпасів
Джерело:ОК "Південь"
За 28 жовтня українські військові на Півдні відбили одразу 8 ворожих атак здебільшого у Бериславському районі. У відповіь наша авіація 8 разів вдарила по місцях зосередження сили та зброї противника.
В ОК "Південь" наголошують, попри те, що ситуація – складна та динамічна, вона повністю під контролем Сил оборони. Українські захисники не лише утримують зайняті позиції, а б'ють по окупантах з авіації та артилерії.
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Біля Херсону окупанти змушують місцевих жителів покинути домівки
Тим часом росіяни застосовують проти ЗСУ авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони. На правий берег противник доставив нову "порцію" мобілізованих. Вони – не вмотивовані та й їхнє екіпірування дуже вбоге.
Поблизу Херсону ворог змушує покинути свої домівки місцеве населення. На це людям дали всього 2 доби. Дорогою до тимчасово окупованого Криму херсонці проходять через ретельну перевірку.
Українська авіація вдарила по районах розгортання ППО ворога
Українська авіація завдала 8 ударів по позиціях ворога: зокрема, мовиться про районах розгортання ППО. Одразу 160 вогневих завдань виконали наші артилеристи.
Втрати ворога на Півдні:
- 34 військові;
- 2 РСЗВ "Град";
- 4 танки;
- 3 міномети;
- "Гіацинт".
Також українські війська успішно "мінуснули" 3 склади з боєприпаси противника.Зверніть увагу! В Чорному морі зараз перебувають 9 російських кораблів та катерів, серед них – 1 великий десантний корабель, 2 надводних і 1 підводний носії ракет "Калібр".
Ситуація на Півдні 28 жовтня: дивіться відео
Що зараз відбувається на фронті на Півдні: коротко
- В ОК "Південь" наголосили, що росіяни насправді не збирались покидати Херсон. Своїми залякування про підрив ГЕС вони фактично примушували людей до депортації.
- Тим часом місцеве населення очікує деокупації та приходу ЗСУ. Багато херсонських підприємців перестали приймати рублі.
- Під виглядом "евакуації" окупанти просто грабують обласний центр. Вони вивозять все, що можна – техніку, запчастини та навіть вікна.
До теми – як росіяни проводили "евакуацію" на Херсонщині: дивіться відео