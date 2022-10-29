Окупанти силоміць виселяють населення біля Херсону, а ЗСУ мінуснули одразу 3 склади боєприпасів

За 28 жовтня українські військові на Півдні відбили одразу 8 ворожих атак здебільшого у Бериславському районі. У відповіь наша авіація 8 разів вдарила по місцях зосередження сили та зброї противника.

В ОК "Південь" наголошують, попри те, що ситуація – складна та динамічна, вона повністю під контролем Сил оборони. Українські захисники не лише утримують зайняті позиції, а б'ють по окупантах з авіації та артилерії.

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Біля Херсону окупанти змушують місцевих жителів покинути домівки

Тим часом росіяни застосовують проти ЗСУ авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони. На правий берег противник доставив нову "порцію" мобілізованих. Вони – не вмотивовані та й їхнє екіпірування дуже вбоге.

Поблизу Херсону ворог змушує покинути свої домівки місцеве населення. На це людям дали всього 2 доби. Дорогою до тимчасово окупованого Криму херсонці проходять через ретельну перевірку.

Українська авіація вдарила по районах розгортання ППО ворога

Українська авіація завдала 8 ударів по позиціях ворога: зокрема, мовиться про районах розгортання ППО. Одразу 160 вогневих завдань виконали наші артилеристи.

Втрати ворога на Півдні:

34 військові;

2 РСЗВ "Град";

4 танки;

3 міномети;

"Гіацинт".

Також українські війська успішно "мінуснули" 3 склади з боєприпаси противника.

В Чорному морі зараз перебувають 9 російських кораблів та катерів, серед них – 1 великий десантний корабель, 2 надводних і 1 підводний носії ракет "Калібр".

Ситуація на Півдні 28 жовтня: дивіться відео

Що зараз відбувається на фронті на Півдні: коротко

В ОК "Південь" наголосили, що росіяни насправді не збирались покидати Херсон. Своїми залякування про підрив ГЕС вони фактично примушували людей до депортації.

Тим часом місцеве населення очікує деокупації та приходу ЗСУ. Багато херсонських підприємців перестали приймати рублі.

Під виглядом "евакуації" окупанти просто грабують обласний центр. Вони вивозять все, що можна – техніку, запчастини та навіть вікна.

До теми – як росіяни проводили "евакуацію" на Херсонщині: дивіться відео