Вже навіть пропагандисти скиглять: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють ворожим дронам
Окупанти продовжують інтенсивно використовувати FPV-дрони для ударів по мирному населенню на Півдні. Протидіяти цьому складно, але можливо. І є вже результати.
Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що Сили оборони вибивають артилерію окупантів на Півдні. Росіяни ж на деяких ділянках намагаються компенсувати нестачу артилерії через FPV-дрони.
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Є можливість протидіяти
Як наголосила Гуменюк, окрім FPV-дронів, окупанти використовують безпілотники інших модифікацій, з яких скидають осколкові боєприпаси. Інтенсивність таких ударів досить висока. Так, на Запорізькій та Херсонській областях фіксують близько 170 скидів за добу. Часто окупанти атакують у такий спосіб мирне населення.
Протидіяти цьому можливо. Зараз триває інтенсивна робота, аби убезпечити і мирне населення, і військових від ворожих дронів.
Тому ми розгортаємо максимально потужну, наскільки це можливо в таких умовах, систему радіоелектронної боротьби. Проводимо збори, щоб ворожі дрони не могли долітати навіть до середини Дніпра. І нам це досить непогано вдається. Вже навіть пропагандисти скиглять,
– зазначила Гуменюк.
І вже є хороші результати. Російські пропагандисти вже неодноразово скиглили, що на цих напрямках окупанти отримують велику кількість дронів. Але результативність справді низька.
Ситуація на Херсонщині: коротко
- Як повідомила Гуменюк, окупанти вже кілька місяців поспіль намагаються вибити Сили оборони України з позицій на напрямку Кринок. Лише за минулу добу там було два штурми. Але жодного результату окупанти не досягнули.
- Росіяни знущаються з українців на тимчасово окупованій Херсонщині. Вони викрадають людей, а потім через так званих "правоохоронців" вимагають гроші від родини.
- В ніч на 30 березня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Сили ППО близько трьох годин "полювали" на ворожі дрони.