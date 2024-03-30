Вже навіть пропагандисти скиглять: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють ворожим дронам

Окупанти продовжують інтенсивно використовувати FPV-дрони для ударів по мирному населенню на Півдні. Протидіяти цьому складно, але можливо. І є вже результати.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що Сили оборони вибивають артилерію окупантів на Півдні. Росіяни ж на деяких ділянках намагаються компенсувати нестачу артилерії через FPV-дрони.

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Є можливість протидіяти

Як наголосила Гуменюк, окрім FPV-дронів, окупанти використовують безпілотники інших модифікацій, з яких скидають осколкові боєприпаси. Інтенсивність таких ударів досить висока. Так, на Запорізькій та Херсонській областях фіксують близько 170 скидів за добу. Часто окупанти атакують у такий спосіб мирне населення.

Протидіяти цьому можливо. Зараз триває інтенсивна робота, аби убезпечити і мирне населення, і військових від ворожих дронів.

Тому ми розгортаємо максимально потужну, наскільки це можливо в таких умовах, систему радіоелектронної боротьби. Проводимо збори, щоб ворожі дрони не могли долітати навіть до середини Дніпра. І нам це досить непогано вдається. Вже навіть пропагандисти скиглять,

– зазначила Гуменюк.

І вже є хороші результати. Російські пропагандисти вже неодноразово скиглили, що на цих напрямках окупанти отримують велику кількість дронів. Але результативність справді низька.

Ситуація на Херсонщині: коротко