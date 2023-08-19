Починають економити на снарядах, – в ОК "Південь" розповіли про зміну в діях окупантів
Логістика росіян на Півдні сповільнена. Розвиток бойових дій дуже інтенсивний, тому ворог не встигає закривати свої потреби. Коли загарбникам потрібен особовий склад або снаряди, то на це потрібен час.
Через те, що ЗСУ так впливають на їхню логістику, у підрозділах окупантів – суцільний розбрат. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Розвиток бойових дій досить енергійний. Їхні потреби не можуть закриватись вчасно. Їм вже потрібен, наприклад, додатковий особовий склад, а його нема. Він зможе бути підтягнутим за добу. Їм вже потрібні снаряди, а їх нема, вони приїдуть тільки через тиждень. У такому ракурсі ми дуже суттєво впливаємо на їхню логістику. Через це у підрозділах окупаційних військ суттєвий розбрат", – пояснила вона.
Економія боєприпасів у загарбників
Наталія Гуменюк розповіла, що кількість пострілів росіяни намагаються тримати у проміжку 50 – 80 за добу, але вони б'ють меншою кількістю снарядів. ЗСУ нищать їхні польові пункти боєпостачання – це розосереджені на невеличкі групки запаси боєприпасів, які у них є.
Саме тому окупанти намагаються розосереджувати ці пункти боєпостачання. Ми їх вишукуємо та знищуємо, але їх багато. Запаси були зроблені ще заздалегідь. Зараз вони залежні від того, що не можуть підтягнути нові запаси з Криму, але поки що мають те, чим запаслись заздалегідь,
– сказала речниця.
Гуменюк про зміну в діях окупантів: дивіться відео
В ефірі національного телемарафону вона зазначила, що на дії росіян впливає логістична нестача, вони відчувають не підвезені снаряди і починають ретельно економити. Деякими днями минулого тижня у них був показних до 40 обстрілів на добу.
"Зараз вони намагаються знову підтягнути кількість обстрілів до 80. Але кількість снарядів у цих обстрілах значно менша, ніж та, яка була минулі тижні, коли вони обстрілювали 70 – 80 обстрілів на добу і використовували 500 і більше снарядів. Зараз на рівні 80 обстрілів вони використовують 300 снарядів, до прикладу", – сказала Гуменюк.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують здійснювати контрнаступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сили оборони закріплюють позиції та ведуть контрбатарейний вогонь.
- Російські загарбники провели невдалий наступ на околицях Синьківки, що в Харківській області на Куп'янському напрямку. Росіяни також пробували йти вперед на Бахмутському напрямку, зокрема на схід від Білої Гори та Торецька. А в районі Мар'їнки ЗСУ стримували наступ окупантів на околицях цього населеного пункту та Красногорівки.
- Аналітики з DeepState пишуть, що внаслідок активних наступальних дій у ЗСУ є успіхи в районі селища Роботиного на Запоріжжі. А на Бердянському напрямку наші захисники мають успіхи на південному Сході від Урожайного.
- Протягом доби Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по військах Росії, озброєнні окупантів та їхній військовій техніці. Також був один авіаудар по зенітно-ракетній системі загарбників. Водночас українські ракетно-артилерійські війська уразили 2 райони, де ворог зосереджує війська, озброєння та техніку, 4 артилерійські системи, 2 командних пости та 2 станції електронного зв'язку.