Росіяни без успіху намагаються атакувати щойно відбиті ЗСУ населені пункти: ситуація на Півдні

Російські окупанти на Херсонщині намагались атакувати наші підрозділи. Зокрема, вороги хотіли атакувати ЗСУ на щойно звільнених територіях.

Відповідну іноформацію повідомили в оперпативному командуванні "Південь". Зокрема, 29 червня в реніоні була складна, але контрольована обстановка вздовж лінії зіткнення.

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Ворог безрезультатно намагався атакувати наші сили

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які наші підрозділи днями його відтиснули.

За таких обставин Росія вважає потужним засобом впливу – авіаційні і ракетні удари.

Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали,

– повідомило командування.

Додало також, що наш зенітно-ракетний комплекс відбив груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини. Ворог, ухиляючись, ретирувався.

Окупанти випустили ракети по Одещині, та не змінили сили в морі

Російські окупанти гатили ракетами з авіації та берегового ракетного комплексу "Бастіон" з напрямку окуповано Криму.

1 ракету знищено над Одеським районом, ще 5 – атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському. Завдяки обмеженню використання берегової смуги ушкодження мінімізовано, жертв немає,

– повідомили в ОК "Південь".

У Чорному морі досі не змінились сили ворога – там два ракетні кораблі з 16 крилатими "Калібрами" та 1 великий десантний корабель, що створює ілюзію імовірності десанту.

Окупанти зазнали значних втрат на Півдні

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1",

– написало командування.

Ба більше, наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали орієнтовно 150 вогневих завдань. Окрім того, наша авіація відпрацювала 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по:

командно-спостережному пункту;

декільком скупченням ворожої сили та техніки;

двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.

Завдяки цьому російська армія втратила понад 40 одиниць особового складу, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну – "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результаті дорозвідуються.

Ситуація на Півдні: важливі новини

29 червня пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти не відмовились від захоплення всього Півдня України й надалі виконуватимуть забаганки Путіна.

На думку Плетенчука, економічна блокада України та вихід до морських портів – це головна причина атак росіян на наші південні міста. Окрім цього, вороги хочуть створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я з подальшою окупацією Молдови.

Російські окупанти протягом 30 хвилин 29 червня випустили по Миколаєву 10 ракет. На жаль, одна потрапила у житлову багатоповерхівку. Попередньо відомо, що 5 людей загинули, ще 5 – зазнали поранень.

21 червня керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ворог спорудив потужну оборону на Херсонщині, але ми просуваємось. Гуменюк пояснила, що дії Збройних Сил України у цьому регіоні досить успішні.

Варто пригадати, що 20 червня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ перебувають менш ніж за 20 кілометрів від Херсона. Однак він також пояснив, що поки що рано радіти. Адже війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти.

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