Окупанти можуть готувати атаку на Півдні у напрямку ЗСУ, – Веніславський

Окупанти перекидають деякі угруповання як з росії, так і з Донецького та Слобожанського напрямків на Південь України. Не виключено, що вони збираються наступати на цій території.

Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Зараз ворог посилює угруповання на Криворізькому, Миколаївському, Запорізькому напрямках тощо.

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ЗСУ про все знають – ситуація контрольована

Як зазначив Веніславський, якщо кілька тижнів тому на Півдні було близько 15 батальйонних тактичних груп, то зараз там перебуває близько 25 БТГр. Цілком ймовірно, що окупанти готуються там до наступальних дій. Адже, за даними Головного управління розвідки, ворог формує десантно-штурмові угруповання.

Утім, панікувати не потрібно. В оперативному командуванні "Південь" про все знають та готуються до всього.

Командувач оперативного напрямку "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук чудово все розуміє. Ми спілкуємося на рівні комітету – там оперативна ситуація зрозуміла. ЗСУ роблять все, щоб плани ворога не були реалізовані, – наголошує Веніславський.

Крім того, на території тимчасово окупованого Криму загарбники формують як резервні частини, так і бази для ремонту. Вони неодноразово водять туди-сюди пошкоджену техніку та угруповання на відновлення та поповнення.

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Додамо, схожу інформацію про перекидання десантників на Херсонщину розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. На його думку, окупанти хочуть дійти до межі Херсонської області та просунутися вперед на Криворізькому напрямку.