На Півдні окупанти перемкнулися на інший напрямок, – Гуменюк

Російські окупанти зменшили обстріли на Херсонщині й натомість зосередились на Миколаївщині. Вночі 20 січня вони гатили по Очакову.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. За її словами, цей напрямок важливий для ворога.

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"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", – зазначила Гуменюк.

Для росіян це принципова позиція, яку вони тривалий час підтримують, обстрілюючи саме акваторію лиману. Водночас прилітає і по житлових кварталах – окупанти активізували використання дронів, зокрема FPV, зі скиданням осколкових боєприпасів.

Про ворожі обстріли Очакова й громади також повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Упродовж доби 19 січня загарбники застосували артилерію по прибережній території та акваторії. Ніхто з людей не постраждав.

Погода перешкоджає ворогу

Загалом на Півдні спостерігають відносне стишення ворожих обстрілів.

Погодні умови ускладнювали роботу, і аеророзвідка не могла так коректно наводити озброєння, як би їм хотілось,

– пояснила Гуменюк.

Водночас росіяни можуть використовувати й килимові обстріли, не обираючи об'єктів і вкриваючи цілі житлові квартали.

Ситуація на Півдні: останні новини

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається лівобережжя Херсонщини, де українські військові утримують плацдарм. Ворог накопичує технічний і людський ресурс, щоб вибити захисників.

Важко також на Запорізькому напрямку, де росіяни звично не шкодують ані людей, ані снарядів. Вони намагаються посунути лінію бойових дій, але безрезультатно.

На окупованих територіях буйно квітне "бавовна". Зокрема, 14 січня в Мелітополі підірвали ворожу автівку разом з технікою. Чотири загарбники зазнали поранень.