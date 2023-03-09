Відсуваються від лівого берега у тил: як окупанти готуються до оборони на Півдні

На Півдні України російські загарбники зорієнтовані на оборонні дії. Однак ворог продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, зокрема в напрямку Великого Потьомкінського та ще групи островів.

Утім, ця діяльність можлива лише через те, що окупанти поки ще мають плавзасоби, які забирають у місцевих жителів. Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Окупанти готуються до оборони на Півдні

Водночас робота Збройних Сил України є дуже результативною й у загарбників стає дедалі менше плавзасобів. До того ж їм потрібен час на переоблаштування.

Найімовірніше, наразі окупаційне військо зосереджує свої сили на напрямках майбутніх оборонних рубежів. Ворог відсувається від лівого берега. Це також робота наших захисників, щоб росіяни менше обстрілювали правобережну Херсонщину.

"Окупанти намагаються облаштовувати нові рубежі оборони – глибше в тил і саме там концентруються, оскільки й пересування для них ускладнене через наш вогневий контроль над логістично-транспортними шляхами", – повідомила Гуменюк.

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Ворог ховається за місцевими

На Півдні росіяни продовжують маневрувати та переховуватися за місцевими жителями. Для цього вони й проводять псевдоевакуацію. Хоча насправді це виглядає як перетягування за собою цивільних на місця, де окупанти планують згодом зосередити свої сили.

Росіяни усвідомлюють, що рух спротиву потужно працює проти них, а наша розвідка обізнана про місця їхнього розташування, тому намагаються максимально розосереджуватися,

– розповіла Гуменюк.

За її словами, саме тому у звітах щодо влучання ЗСУ по районах зосередження живої сили окупантів ми бачимо цифри втрат у 10 – 12 осіб. Ворог намагається дислокуватися невеликими групами, щоб уникнути потужного ураження як-от було в Макіївці.

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