Ще багато роботи на Півдні: військовий експерт про важливість Урожайного та Старомлинівки

Як стверджують деякі аналітики, росіяни тікають з села Урожайне Донецької області. Якщо Урожайне дійсно повернеться під контроль України, то можна буде вийти на Старомлинівку. Щоб досягнути оперативного простору, нашим бійцям потрібно виконати чимало роботи на Півдні.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко. За його словами, ЗСУ мають успіхи, але тактичного рівня.

Читайте також Росіяни не полишають спроб повернути Урожайне, намагаються наступати: карта боїв за 13 серпня

У ЗСУ багато роботи

Романенко зазначив, що Збройні сили України звільнили окремі ділянки та перші лінії оборони. Рано робити висновки, що українські бійці перебувають на оперативному просторі.

Треба прорватися і вийти на оперативний простір. Треба зробити багато чого. Для цього потрібне озброєння, боєприпаси, загалом спроможності. Урожайне, далі – Старомлинівка. Ці кроки треба пройти у дуже непростих умовах, в яких американські, натівські генерали не проводили б ці дії, тому що бойові документи вимагають відповідного забезпечення, якого у нас нема,

– пояснив він.

Попри все ЗСУ максимально використовують можливості, спроможності, підвищують професіоналізм і виконують бойові завдання з величезною мотивацією.

Що відбувається на фронті: останні новини