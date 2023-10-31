Розширюємо фланги: військовий експерт розповів про просування на Півдні

Збройні Сили України призупинили просування вперед на Південному напрямку, адже зосередили сили на розширенні флангів. Наші бійці мають успіхи у районі Роботиного, Новопрокопівки й Вербового.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він додав, що нині ситуація на Південному фронті подібна до тієї, що на Бахмутському напрямку.

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Період загострення

Зараз українські військові на Південному напрямку розширюють фланги. Як зауважив Світан, далі рухатися на Південь не можна, поки ЗСУ не створять 15 – 20-кілометровий плацдарм.

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Водночас у росіян наразі період загострення. Ворог намагається стиснути нас з флангів.

У них є залишки резервів й ось принаймні до дощів окупанти намагаються стиснути фланги, щоб не дати можливості Збройним Силам рухатися на Південь,

– мовив військовий експерт.

Положення противника доволі хистке, особливо у напрямку Токмака. Схожа картина у росіян і в районі Бахмута.

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Динаміка позитивна

Російських сил та засобів, щоб проводити атакуючі дії, вистачить не на довго. Проте навіть у цій ситуації українські бійці мають позитивну динаміку західніше Роботиного, Новопрокопівки й Вербового. Сили оборони не тільки утримують фланги, а ще й розширяють.

"Тиск росіян не триватиме довго. За 2 – 3 тижні запаси ворога вичерпаються й тоді окупанти перейдуть в оборону, а ЗСУ почнуть рухатися далі. Однак успіх залежить від кількості озброєння, яке у нас є і на яке ми можемо розраховувати. Якщо наші партнери передадуть обіцяне, то швидкість наступу буде висока", – додав Світан.

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