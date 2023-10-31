Розширюємо фланги: військовий експерт розповів про просування на Півдні
Збройні Сили України призупинили просування вперед на Південному напрямку, адже зосередили сили на розширенні флангів. Наші бійці мають успіхи у районі Роботиного, Новопрокопівки й Вербового.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він додав, що нині ситуація на Південному фронті подібна до тієї, що на Бахмутському напрямку.
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Період загострення
Зараз українські військові на Південному напрямку розширюють фланги. Як зауважив Світан, далі рухатися на Південь не можна, поки ЗСУ не створять 15 – 20-кілометровий плацдарм.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Водночас у росіян наразі період загострення. Ворог намагається стиснути нас з флангів.
У них є залишки резервів й ось принаймні до дощів окупанти намагаються стиснути фланги, щоб не дати можливості Збройним Силам рухатися на Південь,
– мовив військовий експерт.
Положення противника доволі хистке, особливо у напрямку Токмака. Схожа картина у росіян і в районі Бахмута.
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Динаміка позитивна
Російських сил та засобів, щоб проводити атакуючі дії, вистачить не на довго. Проте навіть у цій ситуації українські бійці мають позитивну динаміку західніше Роботиного, Новопрокопівки й Вербового. Сили оборони не тільки утримують фланги, а ще й розширяють.
"Тиск росіян не триватиме довго. За 2 – 3 тижні запаси ворога вичерпаються й тоді окупанти перейдуть в оборону, а ЗСУ почнуть рухатися далі. Однак успіх залежить від кількості озброєння, яке у нас є і на яке ми можемо розраховувати. Якщо наші партнери передадуть обіцяне, то швидкість наступу буде висока", – додав Світан.
Більше про ситуацію на фронті
- У районі Бахмута російські загарбники перейшли до активних дій, однак навряд чи окупанти зможуть досягти успіху. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що у росіян немає ані сил, ані засобів для наступу.
- Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту. Водночас на Херсонському напрямку триває контрбатарейна боротьба.
- Станом на 615 добу повномасштабного вторгнення в Україну, російські втрати становлять 300 тисяч 810 ліквідованих окупантів. Втрати Росії більші, ніж 10 армій НАТО.