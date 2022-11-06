Понад 40 дронів-шпигунів та атаки "Ланцетами": на Півдні ворог активізував повітряну війну

Росіянам не вдається вести успішні наступальні дії на землі, тому вони запускають десятки безпілотників. В ОК "Південь" зазначили, що ворожі дрони виконують функції шпигунів.

Уже понад 8 місяців Збройні Сили протистоять російським загарбникам. Ситуація в південнобузькому районі станом на 255 день повномасштабного вторгнення, як і по всій лінії фронту, була складна, однак українській армії вдається контролювати ситуацію.

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Росіяни активізувалися в повітрі

Загалом окупанти не проводять наступальних атак, а просто намагаються втриматись на захоплених рубежах. Загарбники регулярно обстрілюють українські позиції. Для цього вони використовують реактивні системи залпового вогню, важку великокаліберну артилерію, міномети та танки.

Однак цікаво, що особливо останнім часом активізувались безпілотна розвідка ворога. Путінські солдати використовують безпілотники, аби дізнатися координати підрозділів Збройних Сил. Як зазначають в оперативному командування, ворог випустив понад чотири десятки дронів-шпигунів за 5 листопада.

Окрім того, уже "класично" росіяни запускають дрони-камікадзе.

Тричі по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславщини прилітали ворожі дрони-камікадзе типу "Ланцет", ще два рази ворог атакував безпілотниками, спорядженими ВОГами, і тричі – штурмовою та армійською авіацією. Люди не постраждали,

– сказали в ОК "Південь".

Окупанти обстрілюють цивільних: постраждала дитина

По обіді 5 листопада ворожа артилерія поцілила по Мирівській і Марганецькій громадам Нікопольщини. Росіяни використовували "Урагани" і, на щастя, обійшлось без жертв.

Однак пізно ввечері того ж дня ворожий снаряд поранив 9-річну дівчинку. Сталося це внаслідок обстрілу Мирівської громади – дитина наразі госпіталізована.

Як працюють ЗСУ: актуальна інформація про втрати росіян на Півдні

Штурмова та армійська авіація України відпрацьована по Баштанському і Бериславському районах Херсонщини, де були ділянки зосередження потужностей ворога. Також бомбардувальники знищили російські ППО в районі Снігурівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську,

– зазначив спікер ОК "Південь".

Окрім того, за підсумками 255 дня повномасштабної війни, на Півдні ліквідовано:

57 окупантів;

2 танки;

2 великокаліберні гаубиці;

3 одиниці автобронетехніки.

Також пошкоджено ще одну гармату-гаубицю та 2 автівки ворогів. Попри успіхи ЗСУ, неспокійно досі у Чорному морі. Російський флот налічував 5 листопада 3 одиниці на чергуванні. Утім, без ракетоносіїв.

Нагадаємо, українська армія ліквідувала уже понад 75 тисяч окупантів. Лише упродовж доби українські воїни знищили 600 ворогів.

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