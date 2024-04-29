Ілюзія 2022 року: що ворог замислив на Півночі України

Росія перекинула до кордону із Сумщиною 4 батальйони чеченів. Нині вони перебувають на відстані 150 – 200 кілометрів від українського кордону.

В етері 24 Каналу військовий експерт, керівник Центр військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, чи становить загрозу передислокація ворожих військ для Півночі України. Важливо, зараз росіяни активно поширюють фейк, що вони нібито готують наступ на Сумську область.

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Ситуація на кордоні у Сумській області

Неподалік російсько-українського кордону на Сумщині постійно відбувається переміщення підрозділів. Зараз Росія створила там угрупування військ та змінила організаційну управлінську структуру.

Раніше це були розкидані підрозділи в трьох прикордонних з Україною областях – Брянський, Курській та Білгородській. Зараз це єдине угрупування військ Сєвєр. Його чисельність приблизно становить 47 – 48 тисяч.

На кордоні з Сумщиною, кого вже тільки не було протягом минулих пів року. Зокрема, ГРУшники та російські випускники, які складали практичні іспити, вступаючи в бойові зіткнення з українськими Силами оборони на кордоні й проникали,

– мовив Мусієнко.

Українські сили відстежують діяльність ворожих ДРГ та спецпідрозділів. Появу 4 батальйонів чеченів можна вважати просто ротацією підрозділів спецпризначенців, які були раніше.

Не варто лякати тим, що з'явилися кадирівці,

– наголосив військовий експерт.

До того ж час від часу українські війська вступають в бойові зіткнення із диверсійними групами ворога на кордоні Росії та України в районі Сумщини. Проте прикордонна служба, національна гвардія і територіальна оборона дають доволі серйозну відсіч ворогу.

"Треба розуміти, що таке 3 – 4 батальйони. Це не те, що здатне істотно змінити ситуацію за будь-яких умов чи те, до чого взагалі не готові наші підрозділи на цьому напрямку", – додав керівник Центр військово-правових досліджень.

Росіяни хочуть заплутати

На думку військового експерта, на Сумщині зараз більше демонстраційні дії, пов'язані з відволіканням уваги наших сил і підрозділів, ніж реальні наміри ворога здійснити прорив кордону.

ЗСУ готуються зустрічати росіян на всіх напрямках. Є оборонні споруди та рубежі, які зміцнюються та вдосконалюються,

– зауважив Мусієнко.

Зараз Росія хоче найбільш потужно медійно та інформаційно продемонструвати ілюзію 2022 року, що наступ буде поширено по всіх напрямках, як було на початку повномасштабного вторгнення.

Демонстрація та відволікання може бути на різних напрямках одночасно, але все ж таки основний удар буде сконцентровано на різних напрямках на Донеччині та на Харківщині. Зокрема, російські війська намагатимуться активізувати Куп'янський напрямок й часткові дії відбуватимуться з Білгородської області в бік Харківщини.

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