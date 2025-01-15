Аналітик BILD припустив, скільки часу потрібно росіянам, щоб дійти до Дніпропетровщини

Російська армія продовжує просуватися на півдні від Покровська. Також окупанти перебувають за кілька кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Журналіст та аналітик видання BILD Юліан Рьопке розповів 24 Каналу, як швидко просуваються росіяни і коли вони гіпотетично зможуть дістатися до Дніпропетровщини. Також Росія може використати потенційні майбутні наступи в Дніпропетровській області з метою пропаганди, адже, якщо вони відбудуться, то, імовірно, не матимуть значний оперативний вплив.

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З якою швидкістю рухаються окупанти

Рьопке зазначив, що за різними даними, зокрема українських аналітиків, російська армія обходить Покровськ на півдні. Росіяни захопили Нововасилівку, а від цього невеликого села до адміністративного кордону Дніпропетровської області усього 7 кілометрів.

Я не сію зневіру і не займаюсь негативною пропагандою. Я просто порахував, як це далеко по відстані, і скільки часу потрібно росіянам, щоб дійти до Нововасилівки,

– підкреслив журналіст.

Якщо, за його словами, подивитися за 7 кілометрів на схід на те місце, звідки росіяни йшли, то цю відстань вони подолали приблизно за 4 тижні. Тому можна зробити висновок, що безпосередньо зараз російська армія на південь від Покровська рухається зі швидкістю 7 кілометрів за 4 тижні.

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На думку журналіста, цілком логічно, якщо росіяни рухатимуться так само як рухались останні 4 тижні, то ще через 4 тижні вони будуть за сім кілометрів на захід – на Дніпропетровщині.

Не знаю, чи це станеться. Як завжди сподіваюсь, що українська армія будує міцну оборону і не дозволить росіянам продовжувати наступ на захід,

– сказав Юліан Рьопке.

До слова, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що для росіян Дніпропетровська область – просто територія, і вони, дивлячись на неї, міркують про те, чи зможе там пройти техніка та чи насичена вона українськими військами. Якщо, за його словами, на певній місцевості будуть потужні фортифікації та розташовано багато сил, "росіяни не будуть туди лізти". Якщо ж побачать, що цього немає, то спробують обійти через Дніпропетровську область, щоб дістатися Покровська.