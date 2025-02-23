Почав підтягувати спецпідрозділи: в ЗСУ назвали цілі й тактику ворога на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається одним з тих, де ворог тисне максимально. Для противника це місто є базовим на оперативному рівні, простором для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, додавши, що Покровськ – це один з північно-західних напрямків, який ворог розглядає як плацдарм для завершення процесу окупації Донецької області.

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Ворог зокрема стягує на Донеччину спецпідрозділи

Російські війська, зі слів Тимочка, вважають, що після окупації Покровська зможуть зробити "кидок" на агломерацію Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська. Ворог сподівається, що у такий спосіб йому вдасться об'єднати наступальні порядки зі своїми військами, які рухаються з північного сходу на ці ж населені пункти, і зімкнути умовне кільце.

Курдюмівка та низка сусідніх населених пунктів на Донеччині, як пояснив Тимочко, тактичні напрямки, де противник намагається зробити точкові удари для того, щоб проривати українську оборону, створювати навантаження.

Ворог намагається вибудувати локальні напрямки, охопити 1 – 2 населених пункти, щоб не просто прорвати район оборони ЗСУ, але й спробувати взяти його як тактичний чи локальний логістичний центр, якщо він стоїть на перетині шляхів місцевого рівня,

– озвучив Тимочко.

Покровськ – це місто, яке до війни налічувало 80-тисячне населення, мало величезну індустріальну мережу (шахти, підприємства). Тому цей населений пункт, зі слів Тимочка, для ворога є базовим.

Противник почав підтягувати на Покровський напрямок не тільки регулярні сили, а й спецпідрозділи. Біля Часового Яру, Курдюмівки він застосовує десантні війська. Треба розглядати це як тактичні напрямки, росіяни пробують прориватися на таких, аби розширити плацдарм,

– розповів Тимочко.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Нагадаємо, в Генштабі України повідомили, що за добу станом на ранок 23 лютого на Краматорському напрямку окупанти здійснили 6 атак у районах Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по українських позиціях.