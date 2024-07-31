Ворог б’є усім можливим: як живуть села на лінії бойового зіткнення на Донеччині

На сьогодні на Покровському напрямку відбуваються чи найважчі бої. Українські захисники боронять нашу територію, в той час, коли ворог змітає з лиця землі домівки українців.

Волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна розповіла 24 Каналу, в якому стані перебувають населені пункти на Покровському напрямку, що розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту. Зокрема й ті, де саме зараз тривають бої.

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Храм не витримав російської окупації

Селище Тарасівка, яке розташовано на відстані 5 кілометрів від лінії боєзіткнення, повністю зруйноване ворогом. Попри це там постійно проживає до 10 людей, решта приїжджає тільки подивитись на залишки своїх господарств.

Також дуже зруйнований населений пункт Баранівка. Така саме доля спіткала і Воздвиженку.

Навіть коли тривали бої за Новоолександрівку, від Воздвиженки, на жаль, залишалась лише назва,

– зауважила волонтерка.

В населеному пункті Веселе саме зараз йдуть боєзіткнення. Проте навіть до цього масштаб руйнування в ньому був дуже значний. Єлизаветівка, що розташована неподалік, також майже зруйнована.

Коли волонтерка востаннє була у Новоселівці Першій, єдине, що вціліло в ній, – пам'ятник в центрі села біля будинку культури. Решта селища в суцільних вирвах та грудах каміння.

Желанне, Новожеланне, Комишівка, Завітне, Птиче – повністю зруйновані, по них ворог б'є усім можливим. Окупанти постійно випускають FPV-дрони, завдаючи шкоди цивільним, які залишаються у цих населених пунктах,

– каже Яна Статна.

Постійно страждають Гродівка, Новогродівка, Мирноград, Покровськ. В містах Курахове і Селидове через росіян вже давно втрачений спокій. В місто Новоекономічне нещодавно ще можна було спокійно приїжджати, а зараз туди вже постійно прилітає.

Ворог навіть зруйнував в місті столітній храм, який пережив фашистів під час Другої світової війни, але не витримав російської окупації,

– наголосила вона.

Покровськ 29 липня був вчергове обстріляний противником. Внаслідок удару 30 будинків пошкоджено, а 5 зруйновано вщент.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті