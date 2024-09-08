Бої за Покровськ відкладаються: які вдалі дії ЗСУ призупинили просування ворога на місто

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Проте якщо нещодавно ворог там вів активні дії, то за останні дні ЗСУ вдалося зупинити його просування. Це змусило росіян змінити тактику.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни зіткнулися з логістичними проблемами, які їм створили українські сили. Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував на тому, що українські війська позбавили можливості росіян підкріплювати свої сили.

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Росіяни змінили тактику

На призупинення активного наступу ворога на Покровському напрямку вплинуло декілька чинників. Зокрема, вдалі ротації українських сил, які перебувають на цьому напрямку, а також влаштування ЗСУ, хоч і з великим ризиком, певних пасток для росіян, які спрацювали.

Виявилось, що логістичні тили ворога не готові до стрімких наступальних дій російських військ. Під Покровськом логістика не встигала за передовими загонами противника, які розвивали наступ на місто,

– пояснив Мусієнко.

Рух росіян уперся, проти них почали діяти українські сили, які стали стабілізувати фронтальну лобову частину в районі Новогродівки. Ворог, за його словами, усвідомив, що можна далі сунути на Покровськ, але він не встигає розвивати флангові операції.

Коли логістика не встигає, противник упирається і входить в бої за місто в районі забудови дещо ослабленими. Тому росіяни змінили тактику і почали розвивати флангові операції,

– зауважив він.

Через те, що противник тепер сунутиме саме на Курахівському напрямку зі сходу і з півночі, бої за міста Селидове, Українськ – далі на південь – демонструють, що для нього це стає пріоритетною ділянкою. Ворог, на думку Мусієнка, намагатиметься прориватися на Курахове, далі розвивати флангову операцію і атаку з півдня на Покровськ.

Це буде операція охоплення міста тільки широкими флангами, а з півночі буде фланг дещо вужчій, тому росіяни сунуть на Мирноград. Ворог хоч і змінив тактику, все одно намагається йти на Покровськ, тільки тепер – фланговими атаками – і через переважно степову місцевість без великих населених пунктів. На думку росіян, так, імовірно, їм буде легше прориватися,

– припустив керівник Центру військово-правових досліджень.

Відтак це відкладає бої за саме місто Покровськ принаймні до кінця осені – початку зими. Генеральна битва за місто, як зазначив він, ще матиме підготовчий етап збоку ворога.

"Проте вирішальною у війні має бути весняна кампанія 2025 року. Влітку імовірно поступово вийдемо на певний трек, зокрема і перемовний, але сподіваюсь виключно на умовах України, які будуть враховані згідно з українським мирним планом", – наголосив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан зауважив, що українським силам вдалося зупинити просування противника на Покровському напрямку завдяки тому, що вони були підсилені новими бригадами. Водночас на цій ділянці фронту не вистачає техніки та боєприпасів.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті