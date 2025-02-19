Інтенсивність атак зменшується: завдяки чому ЗСУ мають перевагу на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається одним з найскладніших на фронті. Росіяни намагаються тут просуватись, але українські сили зупиняють рух ворога, який виснажується.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що ситуація на Покровському напрямку є динамічною. Противник намагається просовуватися із західної або зі східної сторони від Покровська.

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Противник виснажений

Грабський зазначив, що росіяни зуміли фізично перерізати трасу між Покровськом та Костянтинівкою.

Це додало їм натхнення і серйозно послабило наші можливості щодо забезпечення стійкості оборони на цій ділянці,

– сказав він.

Критично важливо розуміти, що росіяни мають безумовно перевагу у живій силі. Проте водночас у них є досить серйозні проблеми з технікою або можливістю її використання.

Зона від лінії фронту на 5 – 7 і навіть 12 кілометрів є критично небезпечною для будь-якої техніки, яка там використовується. Імовірність її ураження є надзвичайно високою. Саме тому росіяни використовують цивільний транспорт – самокати, мотоцикли, щоб якось вирішити цю проблему,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо для росіян проблема неможливості використання техніки є вкрай болючою, то для ЗСУ вона не така критична, адже вони обороняються. Українські захисники, за його словами, мають можливість діяти із закритих позицій, ховатися та маневрувати.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Тому росіяни зараз потерпають через обмеження в можливостях використання техніки. Вони можуть компенсувати ці недоліки виключно нарощуванням піхотних хвиль, які атакують наші позиції,

– сказав Грабський.

Противник періодично намагається імпульсами створити перевагу, як це відбулося 15 лютого, коли впродовж доби відбулось 250 бойових зіткнень. Однак, на його думку, така тактика є безуспішною для росіян.

Маючи можливість використати лавину "гарматного м'яса", ворог може прорватися на деяких ділянках фронту і навіть пробитися вглиб тактичної оборони наших підрозділів. Але це їм коштує дуже дорого,

– зауважив Сергій Грабський.

Виникає питання, наскільки може вистачити противника, тому що інтенсивність атак поступово зменшується. При всій відчайдушності і завзятості окупантів щодо намагань пробитися, як вважає військовий експерт, це не може гарантувати їм успіх, тому що російські війська виснажені.

Українські сили, як наголосив він, також перебувають не на піку своїх можливостей, але вони в обороні, і тому їхня ситуація виглядає трошки краще.

Нагадаємо, що речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що окупанти з півдня через захід намагаються обійти Покровськ до його північних околиць. У такий спосіб ворог прагне перерізати логістичні шляхи ЗСУ. За його словами, це головний стратегічний задум росіян.