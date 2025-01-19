Окупанти планують посилити наступ на Покровськ: ISW розповів про стягування військ до міста
- Російські війська стягують підрозділи до Покровська для посилення наступу, переміщуючи війська з інших напрямків.
- Темпи наступу можуть бути повільними через відсутність здатності до швидких механізованих маневрів у російських військ.
Російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Просування російських військ до Покровська
За інформацією аналітиків Інституту, на південніше Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій (ЗВА). Вони можуть надалі активно проводити наступальні операції на південь і південний захід від міста.
Раніше ISW писав, що російське військове командування перекинуло підрозділ 2 ЗВА на південь і південний захід від Покровська, а підрозділ 41 ЗВА – східніше.
Ймовірно, переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська.
Також ближче до міста передислоковують особовий склад другого підрозділу 51 ЗВА з Курахівського напрямку.
Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети – захоплення Курахового,
– зазначають аналітики.
Цікаво, що названі російські підрозділи нещодавно брали участь у боях за захоплення Курахового та його околиць, тому втратили багато сили. Невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту в Покровську.
Усі підрозділи, ймовірно, братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточенні міста. Можливо в майбутньому вороже командування має намір перекинути додаткові підрозділи 51 ЗВА, щоб підсилити ці зусилля.
Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська,
– йдеться у звіті ISW.
В Інституті також додають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідного для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.
Ситуація біля Покровська: показуємо на карті
Аналіз лінії фронту від ISW за 18 січня
- За ніч з 17 на 18 січня російська інфраструктура зазнала втрат. Українські війська завдали ударів по двох російських нафтобазах у Калузькій і Тульській областях. Також було завдано удару по російській системі ППО та радіолокаційних станціях на території окупованої України.
- Російські війська просунулися у Курській області, а також мають успіхи в напрямку Часового Яру і Великої Новосілки. Інститут прогнозує, що росіяни скоро можуть захопити ці населені пункти, якщо збережуть поточні темпи просування.
- Варто також зазначити, що нещодавно ЗСУ вдалося відновити втрачені позиції на Харківському напрямку.