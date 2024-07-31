Покровський напрямок вимагає уваги усіх, – волонтерка розповіла про наступ ворога на місто

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших та найгарячіших на лінії фронту. Ворог просунувся у напрямку Прогресу, біля Веселого, Тимофіївки, Желанного, Новоселівки Першої, Яснобродівки.

Окупанти мають просування за допомогою підтримки значної кількості авіації, переваги у живій силі. Про це 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна.

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Величезні ресурси ворога

Яна Статна зазначила, що ворог має величезну кількість ресурсів. Загарбники застосовують все озброєння, яке має російська армія. Все летить на позиції українських захисників, під'їзні, логістичні шляхи, околиці, мирні міста і села. Зокрема, майже цілодобово атакують ворожі дрони. Також керовані авіабомби, проти яких ЗСУ не мають протидії.

Такі точки, як Новоселівка Перша, Яснобродівка, Веселе, Іванівка, Тимофіївка, Прогрес, Воздвиженка – це не просто населені пункти Покровського району. Це зараз ті точки, де найбільш складно, гаряче. Загалом Покровський напрямок потребує зосередження, уваги всіх українців,

– підкреслила вона.

Захоплення села Прогрес: головне

Вночі 21 липня російські загарбники захопили село Прогрес у Покровському районі. Згодом це підтвердили в ОСУВ "Хортиця". Там зазначили, що звідти намагаються вибити російських військових.

Після цього виникла загроза оточення українських бійців між Прогресом та Лозуватським. Бійці 31-ї окремої механізованої бригади потрапили у повне оточення 24 липня. На щастя, нашим захисникам з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил вдалося вирватися з оточення у повному складі.