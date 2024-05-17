Очікуємо ще більшої навали ворога: воїн ЗСУ спрогнозував найближчі місяці на Донеччині

На Покровському напрямку в районі Очеретиного вдалося зупинити просування росіян. Однак у найближчому місяці можливе підтягування ворогом підрозділів і спроба прорвати Часів Яр, щоб просунутися в напрямку Костянтинівка – Покровськ.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що росіяни докладають зусиль вже понад два роки, бо десятки разів у них все пішло не за планом. Так, вони поставили перед собою ціль до 9 травня захопити невелике містечко Часів Яр, але воно й досі стоїть і ворог його взяти не може.

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Треба готуватися до посилення атак

Євген Ієвлєв зауважив, що очікується, що протягом найближчого місяця окупанти будуть підтягувати підрозділи і робити все для того, щоб просунутися в напрямку Костянтинівка – Покровськ. Ворог буде намагатися зімкнути кільце, якщо вони прорвуть Часів Яр і будуть рухатися з Очеретиного на Покровському напрямку.

На сьогодні лінія більш-менш стабілізована, проте на війні неможливо зайняти позиції і вважати, що тут більше ніхто не пройде. Це людські життя, й у ворога достатньо такої зброї як КАБи, ФАБи, які при прильоті в бліндажі або будь-які фортифікаційні споруди залишають під собою прірву 3 на 3 метри і глибину 5 метрів. Тому жодна фортифікація проти КАБа там не спрацює,

– підкреслив боєць ЗСУ.

Він додав, що хоч наступ росіян і зупинено, треба готуватися до посилення атак і того, що вони захочуть захопити якомога більше території Донецької області. І все це – щоб підійти до мирних перемовин, які нібито хоче провести Владімір Путін, з сильнішими позиціями.

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"Ми очікуємо ще більшої навали і на Горлівському напрямку, і в напрямку Покровська, і в напрямку змикання кільця, щоб оточити наші угруповання військ", – підсумував Євген Ієвлєв.

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