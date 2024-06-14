ЗСУ показали відео, як знищили російську колону на Покровському напрямку
Днями захисники зупинили чергову бронетанкову штурмову групу ворога на Покровському напрямку. Під час бою було знищено більш ніж 16 одиниць ворожої техніки, з них 8 танків.
На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Бійці 68 єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповіли, як розбили одну зі штурмових груп ворога.
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Під час спроби штурму ворог втратив танки та БМП
Під час бою наші "росомахи" знищили аж 8 ворожих танків та 8 бойових броньованих машин.
У результаті злагоджених дій воїнів 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, зокрема, розвідників, артилеристів, протитанкістів, пілотів ударних дронів та саперів, було знищено 8 російських танків та ще 8 БМП,
– повідомили у пресслужбі бригади.
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Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку
У Генштабі повідомили, що ситуація на Покровському напрямку складна. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Крім цього, ще стільки ж – тривають.
Станом на обід 14 червня ворог продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.
Втрати ворога на фронті
- За минулу добу ЗСУ ліквідували аж 1 250 окупантів, а також знищили майже 190 одиниць ворожої техніки.
- У НАТО зазначають, що найбільші втрати ворога в травні були у Харківській області. Зокрема минулого місяця Росія втрачала в цьому регіоні приблизно 1 000 осіб щодня.
- Загалом станом на ранок 14 травня Росія втратила 524 060 особового складу вбитими та пораненими від початку повномасштабного вторгнення.