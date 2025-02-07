"Сафарі по цивільних": волонтерка показала страшні кадри з Покровська

У Покровську ситуація залишається складною, спокійних та тихих днів у місті немає. Крім артилерії та КАБів, окупанти щодня застосовують дрони проти цивільних.

Ворог свідомо цілиться по місцевих мешканцях, незалежно від їхнього місця перебування. Про це 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, зауваживши, що місто з кожним днем перетворюється на руїну.

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"Сафарі по цивільних" в Покровську

За словами волонтерки, кожного ранку, коли вона приїжджає, в Покровську з'являється все більше руйнувань, ландшафт постійно змінюється.

"Це місто було для мене містом життя, а зараз всі говорять про нього як найскладнішу точку (на лінії фронту – 24 Канал). Дуже важко бачити усі руйнування. Усі, хто бачив місто ще влітку, його не впізнають", – зауважила Статна.

Найбільшу небезпеку несуть ворожі FPV-дрони. Росіяни застосовують і нічні безпілотники, і рони на оптоволокні.

Коли ти ходиш по місту, більшість часу ти просто дивишся в небо, щоб побачити, що є над тобою, ти прислухаєшся до кожного звуку. Російські дрони літають цілими роями,

– наголосила волонтерка.

Статна підкреслила, що не має дня у місті, коли б ворожий дрон не влучив по цивільних. У Покровську почалось справжнє "сафарі по місцевих жителях". Нещодавно окупанти влучили у цивільне евакуаційне авто.

Руйнування у Покровську / Фото: Яна Статна

"Росіяни можуть влучити по цивільних і в центрі міста, і коли людина перебуває біля власного будинку. Місцеві пишуть на своїх авто "Люди", але окупанти на це не звертають увагу," – зазначила вона.

Росіяни також завдають удари по Покровську великою кількістю засобів, зокрема, КАБами та артилерією по центральній частині міста. Страждають від вибухів також мікрорайони-Шахтарський, Лазурний та Південний, де окупанти можуть вдарити в те саме місце кілька разів.

До слова, російські війська зараз намагаються оточити Покровськ з південного заходу, але успіхів не мають. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що у січня цього року на цій ділянці фронту окупанти зазнали більших втрат, ніж протягом Другої російсько-чеченської війні.