"Мову про Покровськ варто відтерміновувати": ситуація біля Селидового і Вишневого
Ситуація на Покровському напрямку все ще складна, окупанти сконцентрували сили у напрямку селища Вишневе. Росіяни проводять штурми, намагаючись захопити Покровськ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву офіцера 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Віталія Міловидова в інтерв'ю "Українському радіо".
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Напрямок ударів ворога
За словами військового, також важкі бої йдуть у Селидовому – ворог розпочав штурм наприкінці жовтня та використовує великі резерви.
Селидове на карті:
Російська армія сконцентрувала основні зусилля на захопленні селища Вишневе.
Вишневе на карті:
Кількість ворожих груп не зменшується, ворог залучив велику кількість резервів, спрямовує їх одночасно з кількох напрямків, готуючи заздалегідь плацдарми для просування на південь і на північ,
– зазначив військовий.
Також ворог активно застосовує артилерію різного калібру та РЕБ-системи, через що аеророзвідникам Сил оборони складніше залітати на територію, де є окупанти.
Атаки FPV-дронами
Росіяни активно застосовують FPV-дрони та намагаються піхотою штурмувати райони зосередження, маршрути висування позицій українських військових.
"За добу на позиції нашого підрозділу, а також суміжних підрозділів, які виконують на цьому напрямку бойові завдання, зафіксовано 7 спроб наступів. Їх було успішно відбито", – заявив Міловидов.
За його словами, ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі щодо Покровська. Це місто, зазначив військовий, "вагоме і логістично вигідне".