Побачити Бахмут й померти, – Світан припустив майбутні дії росіян у місті

Міністерство оборони Росії заявило, що в Бахмуті військовим довелося "відійти" на більш вигідні рубежі. Водночас Євгеній Пригожин розкритикував такі дії силовиків. Зараз конфлікт власника ПВК "Вагнера" та міноборони вийшов на новий рівень.

Якщо раніше вагнерівці були потрібні російським генералам в Бахмуті, то зараз вони намагаються мінусувати заслуги ПВК "Вагнера" та заглушити інформаційно. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це реалії війни.

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Пригожин сам собі поставив завдання

Російські війська зараз відійшли на вигідніші позиції для оборони після провалу їхнього наступу.

Адже ПВК "Вагнера" не виконала своє завдання і не видавило українські сили з Бахмута. І після того, як вони загрузли в місті, російські війська зайняли кращі позиції для оборони в цьому оперативно-тактичному районі,

– впевнений полковник ЗСУ в запасі.

А стратегічно кращі позиції для оборони в окупантів біля Попасної. Якщо глава Генштабу Валєрій Герасимов ухвалить грамотне військове рішення, росіяни відійдуть від Бахмута та Соледара на стартові оборонні позиції й вирівняють фронт по лінії Горлівка – Попасна – Лисичанськ.

"Питання в тому, що буде робити Пригожин. Російське командування не ставило йому завдання зайняти Бахмут. Адже після того, як росіяни відійшли з Ізюма, стратегічне завдання брати в кліщі Слов'янськ було знято", – підкреслив Світан.

А Пригожин сам собі поставив завдання дійти до Бахмута – побачити Бахмут й померти. І вагнерівці протягом року його виконували.

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"Валіза без ручки"

"Для російського військового керівництва Пригожин зараз, як валіза без ручки. Кинути шкода і тягнути немає сенсу. Тому ситуація на цей момент вирішиться сама собою", – зауважив військовий експерт.

Найближчим часом буде завдано бойових уражень по Бахмуту українськими силами. ПВК "Вагнера" відмінусовано – вони щодня втрачають по приблизно 100 людей. Залишиться один Пригожин зі своєю медійною імперією.

"Ми в наступного місяця забудемо про ПВК "Вагнера", і її разом з Пригожиним зітруть з інформаційного поля", – впевнений Роман Світан.

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