Наша креативність для ворога неосяжна, – Гуменюк про істерію росіян щодо Антонівського мосту

У районі Антонівського мосту тривають важкі бої. Серед російських окупантів шириться паніка. Командування ЗСУ планує операції, які неосяжні для розуміння ворога.

Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни розуміють, що, найімовірніше, напрямок дій буде у районі Антонівського мосту.

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"Але пам'ятаємо, що в умовах гібридної війни ворог завжди намагається спровокувати Сили оборони на напрямок, де у нього зосереджені головні зусилля. Їм не вдається скористатися можливостями, тому що креативність підходу до планування операцій нашого командування для ворога неосяжна", – наголосила речниця.

Вона зазначила, що для України важливо, аби бойова операція проводилась у режимі інформаційної тиші. Тільки після завершення операції можна буде про неї говорити.

Суперечки серед пропагандистів

Іноземні аналітики повідомляють, що ситуація на Антонівському мосту навіть спровокувала конфлікт між російським міністерством оборони й так званими "воєнкорами". Пропагандисти заперечили "переможну" версію подій, яку описало міноборони. Оборонне відомство країни-агресорки звинуватило "воєнкорів" у тому, що вони, мовляв, поширюють неправдиву інформацію.

Наталія Гуменюк підтвердила цю інформацію. Така суперечка виникла, тому що пропагандистські тези не відповідають тим, які вони можуть здобути із самої лінії фронту.

Насправді дійсно виникає суперечка у тому, що подають пропагандисти й на чому намагаються піаритись блогери. Це можна схарактеризувати як зростання свідомості "за порєбріком". Вони хочуть знати правду та зрозуміти, що насправді там відбувається. Але формулювати та здобувати інформацію вони не навчені,

– пояснила вона.

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