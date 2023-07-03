Має панічний вплив на росіян, – Хлань сказав, що відбувається в районі Антонівського мосту

Запекла битва між окупантами та нашими захисниками точиться у районі Антонівського мосту. Росіяни в агонії цілеспрямовано обстрілюють цивільних на правобережжі Херсонської області.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він додав, що росіяни у паніці розганяють скандал між російськими військовими блогерами й міноборони країни-агресорки.

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Тривають напружені бої

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що в районі Антонівського мосту тривають важкі бої. Вона не розкрила деталі цієї операції, адже зараз важливо дотримуватись інформаційної тиші.

Водночас окупанти цинічно брешуть й намагаються вдавати, що нібито їм вдалося "відбити" наступ. Росіяни використали навіть ракети "Іскандер" по частині Антонівського мосту, однак все марно – конструкція не розвалилася.

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Думка про закріплення Збройних Сил України на лівому березі Херсонської області панічно впливає на російських окупантів. Антонівський міст є доступом до Дніпра та найімовірнішою переправою з правого на лівий берег. Утримання цієї частини є стратегічним й має вагоме політичне значення.

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Терористичні обстріли

Окупанти в агонії посилили обстріли Херсона й правобережної частини області. На жаль, кількість ворожих обстрілів постійно зростає й вже наближається до антирекордів – близько 500 за добу.

У ніч проти 3 липня росіяни знову застосовували запалювальні снаряди, які спричиняють багато пожеж. Вчора (2 липня – 24 Канал) один зі снарядів прилетів у багатоповерхівку,

– сказав депутат Херсонської обласної ради.

Російські загарбники переслідують цивільних у місцях скупчення людей. 2 липня окупанти завдали удару в місце, де гуманітарна місія роздавала безкоштовні обіди. На щастя, люди не постраждали.

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